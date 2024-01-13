費用+準備金 花旗虧損18億

花旗集團第4季虧損18億元，因為該公司提列補充政府存款保險 基金和進行全面內部重組的費用；而囤積資金以應對阿根廷和俄羅斯 的貨幣風險也加劇了損失。

以資產計算，這家美國第三大銀行截至12月31日當季每股虧損1.16元。花旗集團在10日提交的文件中披露，該公司業績受到38億元的綜合費用和準備金的侵蝕。

當季營收較上年同期下滑至174億元。

這是花旗集團首次公布其五項業務的業績：服務、市場、銀行、美國個人銀行和財富業務，這些業務先前分屬更廣泛的部門。

新的結構是執行長弗雷澤(Jane Fraser)削減管理層、增加獲利和提振落後於同行的股票的努力之一。

花旗2023年營收較前一年增至785億元。但與去年同期相比，其淨利仍下降至92億元。

財務長梅森上月表示，花旗預計將在2024年第1季完成改革。該行的目標是將年度支出減少至510至530億元之間。

花旗去年11月宣布最新的領導層變動，把管理層從13層減少到8層。

在新的架構下，花旗五大業務的領導將直接向執行長報告。它還將削減北美以外的地區領導角色。

該行股價2023年上漲13.7%。但表現還是遜於史坦普500 指數24.2%的漲幅。