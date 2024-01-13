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美股最錢線／ 市值比肩蘋果 微軟潛力看好

財經新聞組／綜合報導

微軟11日股票市值短暫超越蘋果，成為市值最高的上市公司。但隨後蘋果迅速反彈，重新奪回寶座。由於股價波動，這種情況今後可能再次發生。這是蘋果在年初遇到一系列挑戰之後的結果。

在11日早盤交易中，微軟股價上漲近1%，市值達到2.87兆元；而蘋果股價下跌近1%，市值降至2.86兆元。

蘋果iPhone的中國組裝商富士康(Foxconn)上周報告其收入同比下降。而媒體報導表示，美國司法部正準備今年稍後對蘋果發起反壟斷案件。此外，巴克萊銀行和Piper Sandler都下修蘋果的股票評級。

對iPhone銷售的擔憂加劇了分析師對蘋果的看法，即使蘋果曾連續539個交易日保持市值最高記錄。由於微軟在人工智慧(AI)領域的進展，包括對ChatGPT的投資，專家們認為微軟有比蘋果更大的獲利潛力。

微軟上周宣布將在鍵盤上引入一個「Copilot」鍵，以便用戶快速訪問其AI助手。

2023年微軟股票上漲57%，部分原因是投資人對該軟體件製造商向企業銷售AI服務而實現擴張充滿希望。去年蘋果股票上漲48%。

微軟在2018年和2021年也曾一度超越蘋果，成為市值最高的上市公司。但在兩年前，蘋果成為首家市值超過3兆元的公司。沙特阿美石油公司也曾短暫奪取過這一頭銜，後來又被蘋果奪回。蘋果維持這個頭銜長達一年半之久。

微軟在過去一年的表現也略強於蘋果。蘋果約一半收入依賴iPhone；而微軟過去依賴其Windows軟體，但現在也靠雲端計算和Surface電腦等設備賺錢。

分析師表示，蘋果在中國銷售放緩是其面臨的最大問題，原因包括競爭對手如華為等公司正在蠶食市場大餅。（ ）

微軟 iPhone AI

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