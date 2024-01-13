財經簡訊

特斯拉 德國廠暫時停止生產

由於全球重要航運走廊紅海發生攻擊事件，特斯拉暫時停止德國工廠的大部分生產。這家電動車 製造商11日晚間發表聲明表示，其位於柏林附近生產Model Y汽車和電池的工廠將自1月29日至2月11日暫停生產。預計2月12日恢復正常運作。位於柏林東南部格倫海德廠是特斯拉在歐洲的第一家工廠。該工廠於2022年開業，擁有1.1萬名員工。

歐赴中檢查電動車是否傾銷

消息人士透露，歐盟執委會調查人員將在未來幾周針對中國汽車製造商進行檢查，以決定是否徵收懲罰性關稅以保護歐洲電動車(EV)製造商。檢查人員將視察比亞迪、吉利和上汽。調查人員不會視察特斯拉、雷諾和寶馬等在中國生產的非中國品牌。該調查於去年10月啟動，計劃持續13個月，以確定更便宜的中國製造電動車是否不公平地受惠於國家補貼。

貝萊德120億收購基建商GIP

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)，將以約120億元現金和股票收購Global Infrastructure Partners。此次收購是該公司更加關注基礎設施的決定。執行長芬克(Larry Fink)表示，這是「最令人興奮的長期投資 機會之一」。 作為交易的一部分，GIP的管理團隊將領導貝萊德聯合基礎設施私募市場投資平台。該交易預計將於今年第3季完成。

高利率削成本 富國銀獲利增

受益於利率上升和成本削減措施，富國銀行第4季獲利較上年同期有所增加。上季營收為204.8億元，比2022年第4季的203億元成長2%。淨利為34.5億元，合每股86分，略高於一年前的31.6億元和每股75分。FDIC特別評估的收益減少19億元，合每股40分；資遣費9.69億元，合20分。富國銀行還獲得6.21億元、合每股17分的稅收優惠。

達美航空獲利翻倍 調降財測

達美航空2023年最後一季獲利翻了一倍，旅遊需求、尤其是國際航線有助推動2023年創紀錄的收入。執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)表示，持續強勁的旅遊需求可能會提振今年的收益。但該公司仍調降2024年的全年獲利財測，調整後每股獲利將在6至7元之間，低於去年預測的每股7元以上。2023年全年調整後每股獲利為6.25元。