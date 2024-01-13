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購第一共和 小摩獲利近500億

財經新聞組／綜合報導
小摩上季獲利下滑，但全年表現優異。（路透）
小摩上季獲利下滑，但全年表現優異。（路透）

摩根大通去年第4季獲利下降，主因為政府扣押倒閉的地區銀行而支付了29億美元的費用。

小摩上季獲利較上年同期下滑15%至93.1億元，合每股3.04元。若不計入與地區銀行危機相關的費用和7.43億元的投資損失，每股獲利將為3.97元。

營收成長12%至399.4億元，超出分析師預期的397.8億元。

摩根大通執行長戴蒙表示，全年業績創下歷史新高，因為該行在淨利息收入和信貸品質方面的表現優於預期。該行2023年實現近500億元的獲利，其中41億元來自第一共和(First Republic)。

正如2008年金融危機時一樣，摩根大通在收購第一共和後，從去年的地區銀行業混亂中脫穎而出，規模更大、獲利更多。聯邦存款保險公司(FDIC)對美國大型銀行進行特別評估，以彌補基金的損失；該基金幫助被查封的地區銀行的未投保儲戶。

雖然摩根大通業績表現佳，但戴蒙對美國經濟持謹慎態度。他在財報聲明中表示：「美國經濟繼續保持韌性，消費者仍在消費，市場目前預計將出現軟著陸。」

但他表示，赤字支出和供應鏈調整「可能導致通膨更加黏性，利率高於市場預期」。並補充說，市場和經濟面臨的風險包括各國央行採取措施控制支持計畫以及烏克蘭和中東的戰爭。

他說，「這些重大且前所未有的力量讓我們保持謹慎。」

自從聯準會於2022年初開始升息以來，這家美國資產規模最大的銀行在利率環境中表現出色，但規模較小的銀行的獲利卻受到壓縮。

由於客戶將現金轉移到收益更高的工具上，銀行業被迫支付存款，從而壓縮獲利率。同時，殖利率上升意味著銀行持有的債券價值下跌，造成未實現損失，對資本水準帶來壓力。

人們也越來越擔心商業貸款損失不斷增加，尤其是辦公大樓債務，以及信用卡違約率上升。

殖利率 摩根大通 貸款

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