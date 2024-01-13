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12月PPI下跌 通膨正在緩解

財經新聞組／綜合報導

美國12月批發通膨下降，進一步證明物價壓力正在緩解。

勞工部報告指出，追蹤通膨到達消費者之前的生產者物價指數(PPI)，12月下降0.1%；與去年同期相比小幅上漲1%。

剔除波動較大的食品和能源成本後所謂的核心PPI與11月持平，年增1.8%。許多經濟學家認為，核心通膨排除每月波動的價格，更能引導通膨方向。

PPI報告強化了通膨壓力正在放緩的觀點，但這種放緩並非始終持續。PPI數據反映製造商、農民和批發商收取的價格，最終可以影響消費者物價。

在2022年中達到4年來高點後，面對聯準會11次升息，通膨大幅放緩。 但一路上也有一些波折。

例如，勞工部11日報告，受住房和能源成本的推動，其密切關注的消費者物價指數(CPI)在12月意外加速。但核心CPI較11月僅上漲0.3%，與上月持平，較上年同期上漲3.9%，為2021年以來最溫和的年增幅。

聯準會於2022年3月開始大幅提高基準利率，試圖減緩借貸和支出並冷卻通膨。但隨著通膨指標逐漸接近2%的目標，聯準會自7月以來一直保持利率不變。聯準會政策制訂者上月表示，預計今年將調整方向並降息三次。

部分華爾街投資人原本預計降息最快將於3月開始，比大多數經濟學家的預期還要早。12月消費者通膨快於預期可能意味著聯準會將延後降息直至今年稍後。

聯準會在2022年和2023年的升息將基準利率提高至23年來的高點5.4%左右。雖然借貸成本上升，經濟和就業市場卻展現出驚人的韌性。失業率仍僅為3.7%，連續23個月低於4%，這是1960年代以來持續時間最長的一次。

通膨放緩和經濟強勁相結合，引發人們對聯準會能夠實現罕見的「軟著陸」的希望：提高利率足以抑制通膨，而不會讓經濟陷入衰退。

聯準會 利率 勞工部

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