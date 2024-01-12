美核准首批比特幣ETF上市

美證管會核准比特幣ETF。(資料來源：外電、金管會)

美國證管會（SEC）10日核准首批比特幣 現貨指數型基金（ETF）在美國上市，一些商品預定11日開始交易，象徵規模約1.7兆美元數位資產產業的重大里程碑意義，激勵比特幣、乙太幣等加密貨幣價格走揚。

Coindesk的報價顯示，比特幣11日盤中上漲1.3%至46,281.56美元，乙太幣大漲8%至2,614.83美元，幣安幣（Binance Coin）也勁揚4.8%，報315.55美元，主因是在比特幣現貨ETF過關後，投資 人預期其他加密貨幣ETF也有希望。

板卡廠業者表示，比特幣ETF會不會帶來挖礦效應，仍要持續觀察。板卡廠包括技嘉、撼訊、華擎與麗臺等，昨（11）日股價因輝達（NVIDIA）大漲激勵，帶動股價同步攀升，技嘉大漲15.5元，收263元，麗臺與撼訊等表現同樣不俗。不過業者也表示，當前專注在人工智慧（AI ）所帶動的AI伺服器，或是AIoT商機。

SEC網站公告顯示，基金產業巨擘貝萊德、景順、富達、方舟投資（Ark Investments）、21Shares、VanEck和Valkyrie等公司申請的比特幣現貨ETF獲准通過。

比特幣現貨ETF耗費十年的時間終於上市，將讓機構和散戶投資人在不直接持有比特幣的情況下，也能投資比特幣。

渣打分析師本周表示，今年比特幣ETF就可能吸引500億~1,000億美元的資金，有望帶動比特幣價格漲至10萬美元。

其他分析師表示，未來五年流入比特幣ETF的資金流將接近550億美元。Rosenblatt證券公司高級金融科技分析師龐德表示：「這次ETF的核准將進一步讓比特幣合法化。」