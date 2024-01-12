通膨數據上升 股指收盤持平

新一輪通膨數據反映 12 月消費者物價上漲後，美股收盤持平。

那斯達克指數微升0.54點至1萬4970.19點。道瓊工業指數上漲15.29點或0.04%收3萬7711.02點。史坦普500指數微跌3.21點或0.07%收4780.24點。盤中史指一度高於歷史收盤高點4,796.56點。

12月消費者物價指數(CPI)報告略高於預期，反映當月消費者物價上漲0.3%，年率上漲3.4%。《道瓊》調查的經濟學家先前預測12月CPI將上漲0.2%，較去年同期上漲3.2%。

然而，排除波動較大的食品和能源價格的核心CPI與預期相符，顯示通膨壓力持續但有所緩解。數據顯示未來降息的速度可能會較慢。

CPI數據推動殖利率 上升，10年期公債利率升至4.068%的高點，隨後回落超過4個基點至3.985%。

比特幣 ETF在交易首日上漲，因為加密貨幣 價格也小幅上漲。早盤比特幣一度觸及4.9萬元大關，隨後跌至4.6萬元上方。在此之前，美國證券交易委員會(SEC)10日批准變更規則，為比特幣ETF打開大門，並擴大投資人使用旗艦加密貨幣的機會。

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，6日一架波音737 Max 9飛​​機側面的一塊面板在飛行途中爆炸後，已對波音展開調查。波音收盤下跌2.27%。