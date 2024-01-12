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美股最錢線／下跌即可進場 今年賺錢容易

財經新聞組／綜合報導

在新的一年短短7個交易日中，美股走勢與一年前明顯不同。雖然2024年初出現下跌，但在經歷了可能坎坷的第1季後，還是有人對這一年抱有很高的期望。

Fundstrat總經理兼全球技術策略主管紐頓(Mark Newton)針對2024年的預期指出：「我認為2024年的開局與往年不同，過去一年的領漲族群現在已經落後。」他表示，今年「賺錢會更容易」，「我的年底目標是上漲約10%。」相當於史坦普500指數5175點水平。

雖然2023年回報豐收，但早期的看漲暗示因經濟衰退預測和超級鷹派的聯準會而蒙上陰影。一年前的聖誕行情暗示全年應會大漲， 但大部分時間都未能實現，直到最後兩個月才出現急升。

而今年的聖誕行情預示著今年可能出現問題。從季節角度來看，像2024年這樣的選舉年往往不像總統任期第三年那麼樂觀，但還是看好。

紐頓對今年初的不利因素表示認同，他說：「我認為第1季將會出現波動，但人們仍然非常消極。我們有兩場戰爭和通貨膨脹，又碰到選舉年，有很多事情需要擔心。」

他特別針對2月至3月的疲軟目標指出了他對周期性、季節性趨勢以及整個市場的回報看法。

他在給投資人的報告中寫道：「由於中期看漲，第1季末的任何下跌都可能為投資者提供機會。」

當負面情緒未能在股價中體現時，的確可以成為強大的看漲力量。 因此「更容易賺錢」可能意味著擁有強大的胃口並進行傳統的逢低買入。

經過科技股一年的主導，紐頓今年仍看好資訊科技類股以及工業和能源類股。能源類股在2022年熊市期間至今表現最好，但在2023年底卻是少數虧損的類股之一。

紐頓表示：「工業是投資人最值得考慮的領域之一。」他同時指出，該行業已反彈至20年來的高點。（財經新聞組）

投資 史坦普500 通貨膨脹

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