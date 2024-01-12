法院顧問支持歐盟谷歌 罰款

歐洲最高法院顧問表示，Alphabet旗下谷歌24.2億歐元、約合27億美元的歐盟反壟斷罰款應該得到歐洲最高法院的支持，這對全球最受歡迎的網路搜尋引擎可能構成打擊。2017年歐盟委員會對該公司處以罰款，因為該公司利用自己的比價購物服務相對規模較小的歐洲競爭對手產生不公平優勢。這起購物案是歐盟過去10年做出的三項決定中的第一項，導致谷歌被處以總計82.5億歐元的罰款。

微軟歐盟雲端客戶可儲個資

微軟表示，位據分階段計畫，其歐盟雲端客戶將能夠處理和儲存該地區的所有個人資料。根據隱私和安全立法，科技公司一直在歐盟推出資料儲存和處理功能。亞馬遜網路服務(AWS)去年10月表示將允許資料儲存在位於歐盟的伺服器上。微軟稍早已允許在該地區處理一些數據。透過目前的作法，還包括在系統生成的日誌中找到的數據。這些數據是在使用其服務時自動生成的。

歐洲線上服務受註冊地管轄

歐洲最高法院一名顧問表示，Alphabet旗下谷歌、亞馬遜和Airbnb無需遵守義大利 要求其提供公司資訊的規定，因為它們已受所在愛爾蘭和盧森堡法律的約束。這些公司與義大利政府之間的爭執涉及一項規定，該規定要求在義大利經營的線上服務提供者必須註冊並提交各種資訊並支付財務費用。如果不這樣做，將會受到處罰。

Wolverine 1.3億出售Sperry

Wolverine World Wide宣布已將Sperry出售給品牌管理公司Authentic Brands Group和加拿大零售商Aldo Group。這筆交易價值1.3億元，Wolverine計劃用這筆錢來償還債務。Wolverine最初於2012年以12.3億元價格從Payless ShoeSource所有者Collective Brands手中收購Sperry，該交易還包括Saucony、Stride Rite和Keds。

切薩皮克74億收購西南能源

切薩皮克能源(Chesapeake Energy)將以價值74億元的全股票交易收購規模較小的競爭對手西南能源(Southwestern Energy)，將使這家美國第二大天然氣生產商躍居領先地位。根據計算，切薩皮克提出的每股西南能源股票報價為6.69元，較該股最後收盤價折價約3%。