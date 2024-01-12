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光景差 科技業裁員潮未歇

財經新聞組／綜合報導
進入新的一年，大型科技公司的裁員動作未見稍止。（路透）
進入新的一年，大型科技公司的裁員動作未見稍止。（路透）

由於高利率加上消費需求疲軟，美國科技業在2024年開年仍繼續裁員以提高獲利率，大型科技公司已宣布大幅裁員計畫。

亞馬遜2024年之初裁減內容創作部門數百名員工，其中包括Prime Video和直播網站Twitch。另一家科技巨頭Alphabet Inc旗下Google也將硬體和智慧助理Google Assistant部門裁減數百個職位。為Pokemon Go等全球熱門手機遊戲提供遊戲引擎等核心技術支援的Unity Software Inc宣布將裁員約25%，總計約1800人。

社群媒體Facebook和Instagram母公司Meta Platforms以及雲端軟體巨頭Salesforce的裁員規模比一年前要小得多。但這也顯示許多科技公司已經重新定位，將公司的營運重點放在提高獲利而不是增加營收。

靠創意工作的員工焦慮情緒尤其嚴重，這些工作可能受ChatGPT主導的全新生成式人工智慧(AI)技術擴散帶來的影響，因為AI技術確實能夠減少寫作或製作影片等職位所需的勞動力。行動端語言學習應用軟體開發公司Duolingo Inc削減10%的合約承包商，例如翻譯合約承包商，部分原因是AI技術的採用規模越來越龐大。

華爾街科技分析師預計，在交易撮合者陷入困頓的2023年後，預計2024年將迎來一波併購浪潮。從歷史數據來看，大型收購往往將導致公司進行裁員計畫。在宣布以140億元與Juniper Networks Inc.合併後，Hewlett Packard Enterprise執行長奈里(Antonio Neri)接受媒體採訪時表示，透過一些自動化流程可以降低Juniper Networks的整體業務成本。

雖然看來悲觀，但美國整體科技業就業數據顯示正在趨於穩定。根據Layoffs.fyi的統計，去年有1186家科技公司總共裁掉26.26萬多個工作機會。自2024年1月1日以來，只有18家科技公司解雇2945名員工。

裁員 AI 利率

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