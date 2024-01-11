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整理包／現貨比特幣ETF是啥？怎麼投資？一文看懂

編譯黃淑玲／綜合外電
美國證管會（SEC）10日終於核准第一批直接投資比特幣的ETF。 （美聯社）
美國證管會（SEC）10日終於核准第一批直接投資比特幣的ETF。 （美聯社）

美國證管會（SEC）10日核准了首批直接投資比特幣的ETF。ETF現在已經是美國非常熱門的投資方式，投資人買賣ETF，進行股票、債券、大宗商品、貨幣、房地產等各類資產投資。美國財經媒體說，一旦大型傳統金融公司，像是富達、貝萊德等開始提供現貨比特幣ETF，預期會吸引先前一直與加密幣保持距離的投資人。

關於比特幣ETF問答，整理如下：

什麼是現貨比特幣ETF？

ETF是個規模7兆美元的產業，投資或是複製一籃子資產或指數的表現。購買ETF非常簡單便利，它們在證券交易所裡可以全天交易。

最新被核准的現貨比特幣ETF，會真正持有比特幣，這比既有的、投資於比特幣期貨的商品不同。投資比特幣期貨，是以特定價格，在之後的日期買入或賣出比特幣合約。過去十年，美國證管會一直都拒絕核可現貨比特幣ETF。

何時可以買到首批現貨比特幣ETF？

有兩步驟，首先證管會授權哪個交易所來掛牌這些ETF，接著很快會核准發行商的售股說明書。大部分ETF可在周四（11日）就開始交易。

買賣的成本為何？

同時有多檔ETF上市時，費用的折扣競爭都會很激烈，這次的比特幣ETF更是如此。景順、Bitwise、方舟投資（Ark Investments）、21Shares計劃在首波10億美元到50億美元資產管理規模下成為客戶者，前六個月不另收費用。此後，Bitwise收0.2%管理費；方舟、21Shares收0.21%；富達、貝萊德、VanEck收0.25%。

比起直接持有，比特幣ETF的優點是什麼？

主要是投資成本會比較低，交易也較方便。小額投資人在比特幣交易平台購買比特幣，成本有時會超過1%。買ETF不必另外在比特幣交易平台上開戶。

先前已有哪幾檔可供投資？

美國第一支比特幣期貨ETF，是2021年10月19日被核准成立的ProShares Bitcoin Strategy ETF。 Purpose Bitcoin ETF（代號BTCC）則是2021年初就在加拿大多倫多成立，直接投資在實體／數位比特幣。去年6月，Volatility Shares成立一檔槓桿型比特幣期貨ETF；10月有多檔乙太幣期貨ETF上市。

另外，美國數個投資信託基金已有在追蹤比特幣，操作方式近似於ETF，不過，有一定的限制。投資管理公司Grayscale去年8月官司勝訴後，現貨比特幣ETF的成立獲得動能。Grayscale是因為想將旗下的比特幣基金轉換成ETF，而被告上法院。

Grayscale轉為ETF有何優勢？

促成首波核准的功臣Grayscale，將規模已有270億美元的基金轉為ETF後，預定收年費1.5%，目前是ETF發行商最高水準。不過巴隆周刊指出，比特幣投資人通常頻繁進出，Grayscale的高資產水準，可望提供較佳的流動性。

為何美國監管機關排拒比特幣ETF這麼久？

監管機關擔心比特幣的流動性，以及會被操縱的可能之外，也認為對一般投資人而言，比特幣的波動可能過於密集與劇烈。例如，比特幣2021年漲了60%，2022年跌掉64%，接著2023年價格又倍翻。

SEC也質疑，基金是否有所需要的資訊來充分決定比特幣的價值。2021年時，證管會主席詹斯勒在參院銀行委員會作證時提到，加密幣市場欠缺法規管理和追蹤，「令人擔憂可能的詐欺和操縱」。詹斯勒本周二的X社群平台貼文，仍強調加密幣資產有著「嚴重風險」。

為減緩SEC疑慮，貝萊德等ETF發行商提出了所謂的分享追蹤協議，以之防範市場操縱或詐欺。美國現在唯一的現貨加密幣交易所Coinbase現在紅了起來，因為它會是市場追蹤的夥伴選擇。

比特幣之後呢？

ETF發行商已經設想，接下來哪些其他加密幣的現貨ETF可能會被核准成立。可能的候選加密幣是乙太幣和XRP。

比特幣 投資 乙太幣

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