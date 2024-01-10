多頭猜Fed今年降息1.5個百分點 德銀：是在期盼衰退降臨嗎？

美股多頭料定美國經濟邁向軟著陸，預期聯準會（Fed）2024年將降息約1.5個百分點，但德銀策略師指出，往例顯示那種情境幾乎只會發生在經濟衰退時期。圖／美聯社

看多美股的投資 人料定美國經濟正邁向「軟著陸」，並預期聯準會（Fed）因此會在2024年調降利率 大約1.5個百分點。但德意志銀行策略師提醒這些多頭人士，當心大幅降息 的預言一語成讖，麻煩就大了，因為歷史往例顯示，降息1.5個百分點幾乎總是與「衰退」有關。

MarketWatch報導，德銀策略師李德9日發布研究報告指出，回顧歷史，Fed在一年內降息1.5個百分點的時候，絕大多數「都是因為衰退」所致。

李德在報告中寫道：「目前市場價位反映的那種降息環境，按歷史前例來看，都明顯傾向與衰退有關，而不是軟著陸。若沒發生衰退，歷史顯示未來12個月期間降息150個基點的障礙欄很高。」

他在報告中附上一張圖表，標示出自1955年以來經濟衰退的時期，對照追蹤Fed聯邦資金利率12個月滾動變動幅度的線圖，顯示過去近70年來，Fed降息1.5個百分點時，幾乎全與經濟衰退時期重疊，只有兩個例外。

其中一個例外發生在1980年代，當時Fed主席是伏克爾（Paul Volcker），那時降息超過1.5個百分點而美國經濟並未衰退。但李德指出，那是在Fed把利率升到「超級限制」領域導致經濟跌入衰退深淵之後，才轉而降息，與當今情況不可相提並論。

另一個例外發生在1960年代末，但當時因為越戰關係，美國大幅提高公共支出，不久後通膨再度回升，事後回顧被視為政策失誤。更何況，李德說：「那正是Fed現在想避免再度發生的事。」