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勞工部新規 限縮合約工角色

財經新聞組／綜合報導
Uber駕駛是否正式員工， 一直是長期爭論焦點。（路透）
Uber駕駛是否正式員工， 一直是長期爭論焦點。（路透）

勞工部發布一項最終規定，將迫使公司將部分員工視為雇員，而不是成本較低的獨立承包商。此舉將激怒商業團體，並可能引發法律挑戰。新規定將於3月11日生效。

這項規定普遍被視為將增加獨立合約工或自由工作者等產業的勞動成本，例如卡車運輸、製造業、醫療保健和依賴應用程式的「零工」經濟。

大多數聯邦和州勞動法有關要求最低工資和加班費的法律僅適用於正式企業員工。研究顯示，正式員工的成本比獨立承包商高出 30%。

該規則將要求當勞工「在經濟上依賴」企業時被視為受雇員工而不是承包商。

根據川普政府的規定，自己擁有企業或有能力為競爭企業工作的工人，可以被視為獨立承包商；像是為Uber和Lyft開車的司機。

代理勞工部長蘇維思表示，將勞工錯誤地歸類為承包商而不是雇員，這尤其傷害了低收入勞工；他們本可受惠於最低工資和失業保險等法律保護。

但部分商業團體表示，該規則過於傾向於認定勞工是雇員而不是承包商，這將剝奪數百萬工人的彈性和機會。

美國商會副會長佛里德曼(Marc Freedman)發表聲明表示：「更糟的是，這項規定完全沒有必要，因為商務部一直宣稱在打擊錯誤分類工人的不良行為者方面取得成功。」 並補充說美國商會正在考慮在法庭上挑戰這項規則。

勞工部雖表示該規定鎖定建築和醫療保健等產業，因這些產業常常對工人錯誤分類。但法規對依賴應用程式的送貨和叫車服務的潛在影響引起最多關注，這些服務的商業模式依賴於合約「零工」服務。

Uber和Lyft等公司對此表達擔憂，但預計這不會導致其司機被歸類為員工。Uber聯邦事務主管伍特斯(CR Wooters)發表聲明表示，新規定「不會實質改變我們營運所依據的法律」。

勞工部 低收入 Lyft

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