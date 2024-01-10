本周財報季 對股市意義重大

美股本周進入財報季，股票策略師表示，如果企業言論積極，股市將看漲。（美聯社）

美股開年表現不佳，本周進入財報季，分析師對史坦普500指數成分股的獲利預測下修幅度比平常更大。一般預測將比去年同期成長1.3%，較第3季近5%的增幅有所下降。

摩根史坦利投資 長威爾森(Mike Wilson)認為，第4季業績將是對投資人軟著陸信念的重大考驗。他在給客戶的報告中寫道：「第4季財報季應會提供豐富的訊息，因為它將可深入了解企業如何看待聯準會轉向鴿派後的宏觀背景。」「宏觀不確定性一直是過去幾個財報季討論的關鍵話題，因此了解上次聯邦公開市場委員會會議後不確定性消退的程度至關重要。」

雖然近期經濟依然穩健的跡象令人質疑，但市場多頭認為經濟韌性對企業獲利來說是一個可喜的跡象。

高盛 首席股票策略師柯斯汀(David Kostin)在給客戶的報告中寫道：「預計史指成分股總體將受益於持續強勁的經濟成長和消退的投入成本壓力，並超越市場普遍預期。」

他對第4季獲利成長的預期為3%。高盛分析師強調，最近幾季的獲利平均超出預期4個百分點。

雖然總體來上看，高盛關於獲利通常超出預期的觀點是合理的，但Evercore ISI策略師艾曼紐爾(Julian Emmanuel) 再次提醒投資人：財報季並非每個人都是贏家。

他特別舉Nike、聯邦快遞和甲骨文在12月發布的財報為例。在發布令人失望的財報之後，這三者的股價都下跌兩位數。

美國商銀認為，獲利將在第3季出現拐點，並在第4季持續保持這一趨勢。

美國商銀股票策略師Ohsung Kwon表示：「在獲利衰退期間，企業紛紛削減成本。」「獲利率 連續第二季上升。因此，考慮到利率壓力和宏觀不確定性有所緩解，如果企業在本財報季的言論更加積極，那麼動能是向上的。現在股市將會看漲。」