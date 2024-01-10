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12月小企信心 五個月來首升

財經新聞組／綜合報導

最新公布的調查顯示，12月美國小企業信心出現5個月以來首次上升，但招聘成本和對通膨的持續擔憂，繼續削弱企業主的信心。

全國獨立企業聯合會(NFIB)指數從11月的90.6升至12月的91.9，這是去年7月以來首次上揚，與7月讀數相符，但連續24個月低於50年平均值98。

聯準會於2022年啟動1980年代以來最激進的升息行動，期間小企業主表示信貸狀況收緊。

報告指出，25%的企業報告12月獲利出現淨負成長，較上月增加7個百分點，勞動成本繼續對獲利構成壓力。

通貨膨脹是業主面臨的首要問題。將通貨膨脹作為主要擔憂的業主比率上升至經季節調整後的23%。

美國勞工統計局的數據顯示，11月美國消費者物價意外上漲0.1%；以12個月來看，11月物價小幅上漲3.1%，部分原因是汽車和卡車價格回升。 NFIB報告表示，未來經濟狀況的不確定性也削弱了商業前景。

將勞動力品質視為最擔憂的企業主比率例下降了4個百分點至20%，而勞動成本則略有上升，這是一個令人擔憂的領域。12月預計未來6個月商業狀況會有所改善的業主比率上升了6個百分點，達到淨負值36%。

通貨膨脹 勞工 聯準會

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