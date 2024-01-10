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市場一致看好 亞馬遜再登高

財經新聞組／綜合報導

市場分析師認為，亞馬遜股價在2024年開年走勢艱難後可望恢復回升，有機會重返兩年多前創下的歷史紀錄。

根據調查，約97%的分析師都會推薦亞馬遜。美國商銀、花旗集團、德意志銀行、高盛和摩根大通都將其評為2024年最熱門的電商或網路股，而投行奧本海默和Roth MKM則將其評為最受歡迎的大型股。

該股股價去年飆漲81%、創2015年以來最大漲幅。在上周美股大跌走勢中，該股是受創最嚴重的大型科技公司之一，不過它的表現優於蘋果公司。

人們對亞馬遜獲利前景的信心部分來自人工智慧(AI)的利多因素。根據分析師對亞馬遜的平均目標價顯示，亞馬遜股價上漲空間約為25%，很接近2021年7月的歷史收盤高點。根據分析師的觀點，在大型企業中，目前只有輝達的報酬潛力比亞馬遜更優異。

摩根史坦利分析師史利蒙(Andrew Slimmon)的投資組合中持有亞馬遜股票，並指稱：「今年亞馬遜將突破前期高點。相對於其歷史水平，亞馬遜目前並不貴，其表現已超出預期，而且普遍預期也在上升。這是牛市的秘訣。」

在美股「七巨頭」中，亞馬遜是未創下歷史紀錄最久的公司。相較之下，蘋果、微軟和輝達去年都已創下新高。Google母公司Alphabet、特斯拉和Facebook母公司Meta在去年推動市場走高後，1月表現大多不佳。

分析師推薦亞馬遜的原因各式各樣，但大多數分析師都認為亞馬遜將具有越來越好的成長趨勢，以及不斷提升的獲利率，尤其是該公司將從疫情期間的投資中獲益。此外，AI也可望提升其雲端業務的需求。

獲利狀況的改善有助於提升亞馬遜的估值吸引力。該股目前本益比為32倍，雖然高於那斯達克100指數的23.9倍，但遠低於10年平均水準57倍。（財經新聞組）

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