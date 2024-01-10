財經簡訊

中批准衛采百健阿茲海默藥

衛采和百健表示，兩者合作生產的阿茲海默症治療藥物Leqembi繼美國和日本之後，已獲中國批准。兩家公司正準備在4月開始的衛采2024/25財年第2季推出該藥物。Leqembi是一種抗體，第一種被證明可以減緩阿茲海默症早期患者疾病進展的治療方法。繼去年7月獲得美國食品和藥物管理局(FDA)批准後，日本於9月批准該療法。

去年雷暴地震釀2500億損失

全球最大再保險公司慕尼黑再保最新報告顯示，去年北美和歐洲的破壞性雷暴以及一系列毀滅性地震，給全球造成約2500億元的損失。2023年自然災害造成的全球經濟損失與上年大致持平；保險損失為950億元，低於2022年的1250億元。去年北美約660億元的資產被雷暴摧毀，其中500億元已投保；在歐洲，雷暴損失達100億元，其中80億元已投保。如此高的雷暴損失是前所未有的。

亞馬遜英配送中心員工罷工

GMB工會表示，亞馬遜位於英國伯明翰的新配送中心員工已投票加入該公司正在進行的罷工行動，針對工資和工作條件要求協商。GMB表示，倉庫工人將於1月25日舉行罷工行動，但目前不清楚有多少工人將參加罷工。之前，亞馬遜位於英格蘭中部考文垂的另一個倉庫有數百名員工罷工。不過該公司表示，去年11月黑色星期五期間該倉庫的罷工行動並未造成太大干擾。

BioNTech估今年營收33億

新冠疫苗製造商BioNTech預測2024年該公司總收入約為30億歐元，約合32.8億美元，並致力在未來幾年推出產品來擴大其腫瘤業務。根據初步未經審計的數據，截至2023年年底，該公司擁有約175億歐元的現金、現金等價物和安全投資 。其目標是在今年實現強勁的財務狀況和可觀的利息收入。到2025年底在更多國家擴大腫瘤業務的商業準備，並預計從2026年起推出首批腫瘤業務。

歐盟調查微軟投資OpenAI

歐盟反壟斷監管機構表示，微軟對ChatGPT製造商OpenAI的財務支持，可能會受到歐盟合併規則的約束，凸顯英國去年12月發出的類似警告。微軟去年承諾向OpenAI投資超過100億元，並在董事會中擁有無投票權席次，但該公司表示不擁有OpenAI任何股份。