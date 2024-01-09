盼Fed降息7次？分析師警告：此「餘燼」恐重新引燃通膨

美股與美債投資人似乎相信，美國通膨趨緩可能促使聯準會（Fed）2024年降息多達七次。但萬一通膨復熾，勢必打亂投資人的如意算盤。（路透）

美股 與美債投資 人似乎相信，美國通膨趨緩可能促使聯準會（Fed）2024年降息多達七次。但觀察家指出，萬一通膨復熾，將推翻投資人現在打的如意算盤，而美國12月非農就業 報告裡已見到可能重新引燃通膨的一絲餘燼。

MarketWatch報導，上周五公布的就業報告顯示，美國12月非農就業人數高於預期，失業率意外持平未如預期攀升，但最令人憂心的是平均時薪月增0.4%、年增4.1%，也比預期強。

西北共同財富管理公司投資長舒特形容，工資是「可能重新燃起通膨的餘燼」。他在8日發表的研究報告中寫道：「令人遺憾的是，我們相信，緊繃的勞動市場和工資壓力，可能在日後助燃通膨。」

舒特指出，過往歷史顯示，若要達成2%的通膨目標，Fed認為工資年增幅3.5%是「經濟能自行吸收的上限」。

周四美國CPI出爐 美股、美債投資人警戒

美國整體消費者物價指數（CPI）年增幅在2022年6月觸及9.1%的峰頂，之後已大幅回落，在去年11月降到3.1%。經濟學家預測，11日（本周四）公布的12月通膨報告可能顯示，整體CPI年增率可能攀升至3.3%。

舒特說，儘管Fed最近宣稱抑制通膨已大有進展，Fed「仍然提高警覺，唯恐就業市場持續緊繃，可能導致1966年至1982年通膨在經濟根深柢固的那段歷史重演」。那段時期有個特色，就是「工資-物價螺旋式上升」--物價節節上漲促使勞工要求雇主提高工資，而企業為反應成本升高又調漲產品與服務價格，形成惡性循環。

他認為，這種顧慮揮之不去，從Fed 12月會議紀錄可見端倪。該會議紀錄顯示，決策官員認為降息展望仍面臨不確定性，且未排除進一步升息的可能性。

通膨若回溫 今年降息5至7次的希望必落空

美國今後通膨路徑怎麼走，至關重要。如果通膨死灰復燃，目前期貨市場預期年底前Fed將降利率五至七次、每次降1碼（0.25個百分點）的希望，勢必落空，美股與美債價格自去年10月低谷翻揚的走勢可能逆轉。投資人押注美國「軟著陸」展望，預料通膨可望持續下滑且無經濟衰退之虞，使美股與美債雙雙強彈。

美國2年期、10年期和30年期公債殖利率8日降低，是過去三個交易日來首見。紐約聯邦準備銀行發布的12月調查顯示，消費者對短、中、長期通膨預期全面下降，使市場信心為之一振。

不過，貝萊德研究部門分析師團隊表示，基於美國工資壓力揮之不去，「市場對通膨的樂觀預期終究會大失所望」。他們指出，在緊繃的勞動市場驅動下，「工資成長居高不下」，從12月就業數據可見一斑，預料往後通膨走勢可能有如雲霄飛車般忽上忽下，不像市場預期那般一路走下坡。

貝萊德投資主管柏伊文也在研究報告中預測，美債市況波動將加劇，一大因素是「通膨揮之不去趨於明朗化」。