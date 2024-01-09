即使遭川普抨擊也不該畏縮 克魯曼：Fed應開始降利率

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）認為，美國利率 不久後可望降下來，並且至少降到今年底，因為調控短期利率的聯準會（Fed）如今已有充分理由降利率，也許不是今天或明天，但降息 時點快了。

克魯曼在紐約時報專欄指出，Fed從2022年3月開始調高利率，聯邦資金利率已從幾近於0%大幅調升至5.5%，現在是Fed開始反手降息的時刻了。他寫道，過往升息是否升得太過火，還有得爭辯；但「往後降息的理由非常強」，他希望Fed能據此「付諸行動」。

基於經濟考量 Fed現在該開始降息

先談美國經濟現況，那理應是Fed利率決策所依循的唯一依據。

之前Fed為抑制火熱的通膨，而連番升息。由於Fed偏好的基礎通膨指標--核心個人消費支出（PCE）平減指數--當時竄升到遠高於2%目標的水準，Fed在2022年3月啟動升息循環，之後持續升息，到2023年中才喊卡。大幅升息的目的是為了讓過熱的經濟降溫，以確保能壓制通膨。

結果，美國經濟降溫幅度不大，至少以常用指標衡量是如此，例如失業率至今仍接近50年低點。不過，通膨確實已陡降，過去六個月來，核心PCE平減指數年增率已減緩至1.9%，「低於」Fed的2%目標；較複雜的指標也接近2%。基本上，克魯曼宣稱，美國抗通膨之戰大致已經結束。

既然已經戰勝通膨，為何還把利率維持在高點？此刻，美國勞動市場看來與新冠肺炎疫情爆發前夕的水準非常接近，失業率及其他市場指標（像是勞工辭職率）都很「熱」，跟2019年尾的情況相仿。現在，Fed預測未來一年通膨率僅「略高於」2019年的水準，但目前聯邦資金利率（即Fed直接控制的利率）為5.5%，遠高於2019年的1.75%，實難找到好理由自圓其說，解釋利率為什麼還必須維持在這麼高的水準。

的確，高利率至今尚未引發經濟衰退，但只是「尚未」。已有跡象顯示經濟疲軟，Fed理應設法採取行動防患於未然。克魯曼呼籲：「現在是開始降利率的時刻。」

大選年政治壓力 是否阻撓Fed為所當為？

然而，雖說Fed利率政策「應該」只取決於經濟，但現實情況可能並非如此。克魯曼指出，一大顧慮是Fed不知是否準備好面對2024總統大選年的政治風暴，也不知Fed能否承受得住要求把利率維持「更高、更久」的政治壓力。據他研判，共和黨總統候選人川普與其支持者必定會尖聲抗議，痛批Fed即將啟動的一波降息是意圖暗助現任總統拜登連任的陰謀。

降利率確實有政治意涵，對現任總統（目前是拜登）有利，但原因或許與眾人認知不同。

克魯曼解釋，11月選舉登場時美國失業率或經濟成長率會是如何，難以逆料；但因貨幣政策對經濟的影響會間隔一段時日才會顯現，所以未來數月即使Fed降息，降息效應也不會立竿見影馬上反映在就業或經濟數據上。

話雖如此，克魯曼說，以平常標準衡量，拜登任內的美國經濟表現已經「非常好」，不僅就業成長紮實，通膨也正大幅滑落；如果Fed降利率，將進一步協助美化拜登的經濟政績。降息將向社會大眾傳達一個訊息：通膨真的已控制下來。而且，在其他條件不變下，降息也將助漲股價，房貸利率也會隨之降低。

基於此理，川普陣營想必會嚷叫Fed降息是出自於政治盤算，而非經濟考量。諷刺的是，現任Fed主席鮑爾正是川普擔任美國總統時的欽定人選。

從川普的過往紀錄研判，可確定川普定必將指控拜登「試圖操縱Fed」。打從前美國總統尼克森1972年施壓Fed維持低利率（或許種下日後「停滯性通膨」禍根）以來，白宮就立下尊重Fed決策獨立自主的傳統，但川普在2019年打破這種傳統，公然抨擊鮑爾與其Fed同僚是「笨蛋」，並要求Fed把利率降到「零，或更低」。

因此，克魯曼推測，這一回，川普必會猛批Fed降利率，只是不知Fed會如何反應。

包括紐時專欄作家柯伊（Peter Coy）在內的一些經濟評論員猜測，Fed或許會對降息裹足不前，唯恐遭川普指控意圖協助拉抬拜登選情。對此，克魯曼表示，但願Fed官員明白，若任由自己遭霸凌若此，而畏懼去做理所當然的事，那將是有虧職守。