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財經簡訊

財經新聞組／整理

VinFast斥資20億印度建車廠

越南汽車製造商VinFast將斥資20億元在印度建造電動車工廠；印度是全球銷售第三大的汽車市場。繼在美國和其他主要市場推出銷售之後，印度南部泰米爾納德邦的工廠將是VinFast首次進軍印度。VinFast第一階段建設投入5億元，將港口城市Thootukudi周邊地區轉變為「一流的電動車生產中心」。據了解，該工廠將具備年產15萬輛汽車的能力。它沒有提供其他細節。

微軟與韓商簽太陽能板協議

南韓Qcells表示將在2032年之前向微軟提供12吉瓦的美國製造太陽能板。兩家公司宣稱這是同類交易中規模最大的交易之一。該協議鎖定Qcells在其價值25億元的喬治亞州新廠的大量面板穩定需求。對於正在尋找可靠面板供應商以降低供應鏈風險的微軟來說，這筆交易將有助於實現其到2025年使用100%再生能源為其營運提供動力的目標。

超微推首款AI桌機CPU

超微（AMD）與英特爾在AI PC中央處理器（CPU）競爭態勢更趨激烈。繼英特爾在筆電領域推出具AI功能的Intel Core Ultra處理器成功掀起市場話題後，超微8日宣布，推出首款搭載在桌機的AI中央處理器（CPU），這意味未來無論筆電或桌機，都可搭載具備AI功能的CPU，擴大AI PC滲透率。超微表示，此次透過全新「Ryzen 8000G」系列桌上型處理器，希望藉由「Ryzen AI」技術將更多AI功能推向市場，以最佳化AI工作負載，提升AI處理效率。

Regeneron眼藥銷售遜預期

Regeneron Pharmaceuticals眼藥Eylea第4季美國初步銷售額低於華爾街預期，因為該公司這款重磅產品面臨競爭對手的壓力。該藥物在美銷售額為13.4億元，而富國銀行分析師班塞爾(Mohit Bansal)上周將華爾街對Eylea在美國銷售額的一致預期定為15.3億元。與拜耳公司共同開發的Eylea多年來一直是推動Regeneron獲利的主力，但其銷售卻面臨壓力，部分原因是羅氏的Vabysmo於2022年在美獲准上市。

NuScale Power解雇28%員工

公用事業公司NuScale Power表示，為節省成本，將解雇154名、約28%的全職員工，預計每年可節省約5000萬至6000萬元。NuScale的小型模組化反應器(SMR)去年獲得美國核電監管機構的設計認證，這是美國首次對該技術進行此類批准。NuScale預計第1季將提列約300萬元的遣散費。

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