我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

白宮大門遭1轎車衝撞 1名司機被拘捕

高盛：企業今年獲利將超過預期

財經新聞組／綜合報導

高盛集團策略師表示，在經濟強勁和聯準會降息的推動下，2024年美國企業獲利可能超過當前預測。

該行首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)領導的團隊在每周研究報告中預測，史坦普500指數成分股今年每股獲利將成長5%達到237元。

高盛策略師表示，這高於策略師們預測的每股231元中位數，但可能仍有上行空間。

策略師們表示，「美國經濟成長強勁、利率下降和美元走弱，可能會提高每股獲利預期。」

2023年第4季財報周將於本周展開，策略師們預計史指成分股表現「總體上將超過分析師預期」，即使對這些公司上季的獲利預期已經高於近幾季。

雖然人們擔心聯準會爲抑制高通膨而進行的激進升息可能會導致經濟陷入衰退，但近幾個月來美國經濟數據依然強勁。

隨著物價壓力減輕，美國財政部長葉倫上周宣布美國經濟已經實現罕見的「軟著陸」。瑞奇蒙Fed行長巴爾金也表示，隨著經濟正常化以及對通膨下跌路徑的信心加強，聯準會可以開始降低利率。市場押注聯準會今年將降息6次，最快可能在3月首次降息25個基點。

柯斯汀上月調升對史指的預期，將該指數的2024年底目標價從一個月前的4700點調升至5100點。他當時表示，考慮到寬鬆的金融環境，獲利預測可能過於保守。

他在2022年底預測史指將只上漲幾個百分點達到4000點，讓他成為眾多未能預測到指數上漲的策略師之一。去年史指大漲24%至4769.83點。不過史指2024年第一周出現10周來首次下跌，結束近20年來最長的連周漲勢。

聯準會 降息 高盛

上一則

疫苗銷售減2/3 仍符莫德納預期

下一則

美銀行壞帳激增 財報不妙

延伸閱讀

美國學者共識：今年經濟繼續成長 長期展望不樂觀

美國學者共識：今年經濟繼續成長 長期展望不樂觀
國民黨再揭董事會音檔 質疑高端利用美國衛生院牟利

國民黨再揭董事會音檔 質疑高端利用美國衛生院牟利
中國MLF招標利率 學者估調降10基點

中國MLF招標利率 學者估調降10基點
美公債殖利率4%反成買點 投資人堅信Fed降息為期不遠

美公債殖利率4%反成買點 投資人堅信Fed降息為期不遠

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案