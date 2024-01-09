美銀行壞帳激增 財報不妙

分析師預估，美國六大銀行上季盈餘將比前年同期平均減少13%。（路透）

美國大型銀行本周起將陸續公布2023年第4季財報，為美股超級財報季揭開序幕。但分析師指出，由於壞帳激增及利率居高，可能使銀行業盈餘萎縮，並預估美國六大銀行去年最後一季的盈餘將比前年同期平均減少13%。

美國銀行（BofA）、花旗、摩根大通 及富國銀行將於12日率先公布業績，高盛與摩根士丹利將於16日公布。據彭博資訊訪調分析師的結果顯示，摩根大通、美銀、富國及花旗第4季逾期放款總額達244億美元，遠高於2022年底時的60億美元。

分析師並預估，華爾街大型銀行2023年第4季獲利將萎縮，因為壞帳激增，以及存款利率上升。此外，去年12月有多家銀行預告，年底時將支付聯邦存款保險公司一次性的特別費用，以彌補存保公司去年3月因矽谷銀行及Signature銀行倒閉所支出的185億美元費用。

銀行業也持續削減成本。花旗可能在第4季財報中提列裁員及其他相關費用，富國也已表示將提列10億美元的員工遣散費。

儘管預估銀行業獲利下降，但投資 人之前仍大買銀行股；據KBW那斯達克銀行股指數，從去年10月底迄今股價已大漲20%，主因聯準會（Fed）暗示升息可能已經完成。

目前銀行業的逾期放款總額，仍低於新冠疫情 高峰時期的300億美元水位。各大銀行表示，逾放金額很快就會下降。多家銀行已在去年第3季時提撥壞帳準備金，預料第4季準備金將縮小；但如果壞帳準備意外增加，投資人可能會提高警覺。

分析師並指出，信貸狀況仍是一大變數；目前情況雖好，但接下來可能惡化。商用不動產一直是推升逾期放款的最大來源。

再者，最近消費貸款逾期的情況也持續升高，尤其是卡貸及車貸，令一些分析師相當緊張，因為銀行業提撥的壞帳準備金比疫情開始時大幅減少。

巴克萊銀行分析師高德伯表示，投資人將關注銀行業對未來一年的展望，「預料各大銀行將指出，最近淨利息收入（NII）下降，可能打擊2024年的業績」。