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輝達推三款新晶片衝刺AI PC商機 股價噴漲逾6%創新高

編譯葉亭均／綜合外電
輝達推三款新晶片衝刺AI PC商機，股價8日噴漲逾6%並再創新高。（路透）
輝達推三款新晶片衝刺AI PC商機，股價8日噴漲逾6%並再創新高。（路透）

輝達（Nvidia）宣布推出三款桌上型電腦繪圖晶片（GPU）新產品，以協助PC產業靠「AI PC」來吸引消費者。消息激勵輝達股價8日大漲逾6%，重新站回每股500美元以上並再創新高。

輝達8日推出了三款新的桌機型GPU，有額外的零組件，可讓遊戲玩家、設計師與其他電腦使用者不需要倚賴透過網路使用的遠距服務，就能善用個人電腦設備上的AI功能。輝達在拉斯維加斯消費電子展（CES）的一場簡報上表示，這些晶片是現有產品的更新版本，將以「很棒的新價格」上市。

輝達股價8日收盤飆漲6.43%至每股522.53美元，創下收盤新高。輝達股價在去年大漲兩倍多，使得公司市值突破逾1兆美元。

輝達的競爭同業英特爾和AMD已對他們所說的產業新紀元「AI PC」展開宣傳。這兩家公司表示AI軟體在PC上運作，比在網路上運作更加安全，且反應更為敏捷。輝達現在則宣稱，其GPU晶片是驅動新型筆電和桌機的最佳引擎。

新的GeForce RTX 4080 SUPER將搭載更多的處理核心和速度更快的記憶體。輝達表示，這款晶片執行Stable Diffusion XL圖片生成軟體的速度比上一代輝達技術同類機型快1.7倍。新的晶片還將支援光線追蹤，透過計算單條光線的路徑來構建圖像，解析度為4K。

這款產品定於1月31日上市，售價為999美元。輝達還推出定價799美元的RTX 4070 Ti SUPER和定價599美元的4070 Super，二者將於本月稍晚上市。

輝達副總裁沃克（Justin Walker）表示，這些產品若搭配使用該公司同時發表的AI模型的新軟體和優化產品，會讓電腦的表現比採用英特爾晶片的電腦呈現「數量級」的提升。

在CES正式開幕前，輝達也宣布其他與AI相關的晶片和軟體，以及宣布結盟豪華車大廠賓士、工程模擬軟體暨技術大廠Ansys等一線大廠，拓展生成式AI在汽車領域應用。此外，中國大陸汽車製造商理想汽車、長城汽車、極氪與小米新成立的電動車部門都將使用輝達的DRIVE晶片來部署其自駕系統。

另外，輝達表示其新產品的功能不會觸發美國政府限制向中國出口AI相關晶片的規定。此前，頂規產品GTX 4090已經違反了上述限制，使得輝達被迫針對中國大陸客戶生產功能較弱的「降規版」產品。

輝達 晶片 AI

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