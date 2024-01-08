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美股能否重燃漲勢？投資人寄望新一波庫藏股添動能

編譯葉亭均／綜合外電
投資人寄望新一波企業庫藏股為美股重新帶來上漲動力。（路透）
投資人寄望新一波企業庫藏股為美股重新帶來上漲動力。（路透）

美股進入2024年迄今走勢踉蹌，但隨著企業財報季將在本周登場、企業開始宣布庫藏股計畫，一些投資人希望這能帶動股市延續去年漲勢。

彭博資訊報導，股市的多頭派可能需要此一支撐，因為在去年底強勁漲勢過後，此時避險基金、散戶投資人傾向採取防禦姿態，有關聯準會（Fed）降息時機的疑慮也讓市場更為謹慎。

精準預測到2008年全球金融危機那一波市場空頭趨勢的Reynolds Strategy首席市場策略師雷諾德表示：「我對2024年股票表現看好，但未來幾個月會有狂野波動，因為機構正看空。一旦賣方自然發展並結束，企業將實施庫藏股以推升股價重新上漲。」

由於Fed先前為了對抗通膨而激進升息，推高了借貸成本，美企一直不願意實施庫藏股。根據彭博行業研究的數據，庫藏股金額在2022年創新高後，已連五季下滑。不過，隨著Fed可能準備好降息、企業獲利成長預期改善，投資人預期會有更多企業把可得的新資金投入股市。

雖然美股的命運不全仰賴企業庫藏股，但一年近1兆美元的庫藏股金額代表是市場最大買進力道之一。根據彭博彙編的資料，史坦普500指數成分公司在過去一年支出近8,000億美元實施庫藏股，較一年前同期下滑約20%。

根據史坦普道瓊指數公司的初步資料，史坦普500指數企業預期在2024年支出至少8,400億美元實施庫藏股；截至去年9月的過去12個月這項支出額比一年前下滑近20%。庫藏股計畫金額在2022年創下了9,230億美元的紀錄。

彭博行業高級分析師宋溫蒂（Wendy Soong，音譯），美國整體企業在去年第3季實施的庫藏股金額年比下滑18%。在史坦普500指數中，逾40家公司在去年第4季宣布買回自家股價，價值達1,630億美元。這些企業包括醫療保健公司信諾集團（ Cigna Group）與Adobe，兩家公司在先前規劃的企業收購案破局後，手上握有現金。

對高層主管和投資人來說，實施庫藏股的棘手問題在於何時買進股票、以及何時預期這些股票會大漲。此外，庫藏股行動顯然準備好回籠。資本支出占銷售額的比率已經回升至疫情前五年平均水準，部分原因是蘋果為首的「科技七雄」大幅增加配置於此的資金。Llafer Tengler投資公司執行長騰格勒指出，雖然該公司在中國大陸面臨挑戰，但其庫藏股計畫代表該公司股價在2023年大漲近50%後，還有可能的上漲空間。

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