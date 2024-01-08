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迎財報季 美股氛圍審慎

編譯易起宇／綜合報導
本周即將迎接去年第4季業績的財報季，市場預期美國企業上季獲利有望連續第二季成長，但成長預期已大幅縮水。（路透）
本周即將迎接去年第4季業績的財報季，市場預期美國企業上季獲利有望連續第二季成長，但成長預期已大幅縮水。（路透）

在美國股市漲勢於2024年初熄火之際，投資人本周即將迎接去年第4季業績的財報季，儘管市場預期美國企業上季獲利有望連續第二季成長，但成長預期已大幅縮水，分析師認為，基於市場氛圍依然審慎，美股短期可能還有下跌空間。

史坦普500指數在2024年首周下跌1.5%，去年引領市場上漲的科技股更是重挫，下一個考驗將是本周開跑的美股財報季。投資人本周除了將得知去年12月的通膨數據，也將迎接摩根大通和美國銀行等美國大銀行、以及達美航空和UnitedHealth集團等企業的上季財報。

FactSet數據顯示，分析師預期史坦普500成份企業去年第4季獲利，將比一年前成長1.3%，為獲利連續第二季成長，但上季的最新獲利成長預估，卻遠小於分析師在去年9月底預估的8%。

在國際油價下跌之際，分析師已下調對能源業的獲利預估，而新冠疫苗需求減弱也降低了分析師對醫療保健業的期待，同時消費者支付帳單能力下滑、交易降溫，也讓市場難以高度期待金融業業績。

因此，投資人將更加關注企業主管對今年營運展望的看法，以釐清最近股市下跌是否合理，並據以調整對全年獲利的預估；目前市場預期美股今年獲利將成長11.6%。Neuberger Berman資深投資策略師席迪圭表示：「這將是非常有趣且重要的一個財報季，可以獲得基本面趨勢的資訊。」

美國最近經濟數據好壞參半，讓投資人更難確定聯準會（Fed）的降息時機，澆熄了去年以來的樂觀情緒。

Homrich Berg投資長蘭恩表示：「最大的問題是，美國經濟究竟能否實現軟著陸？」

R. F. Lafferty公司資深技術分析師歐特曼指出，這種不確定性促使投資人避免在今年頭幾周做出重大調整，目前市場氣氛仍是審慎當道，因此股市短期可能還有更多下跌空間。

然而，好消息是，市場期望不高也代表企業業績更容易超乎預期。

美企獲利成長。(資料來源：FaceSet)
美企獲利成長。(資料來源：FaceSet)

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