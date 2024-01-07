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Nividia的中國新困境：客戶不想要降規版晶片 轉單華為

編譯陳苓／綜合外電
由於輝達降規版晶片與陸製晶片的差距縮小，據傳一些中國雲端公司大砍今年訂單，部分轉單給華為等本土業者。（路透）
由於輝達降規版晶片與陸製晶片的差距縮小，據傳一些中國雲端公司大砍今年訂單，部分轉單給華為等本土業者。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，AI晶片霸主輝達（NVIDIA）因應美國出口管制，為中國市場推出的降規版晶片遭遇新困境，由於輝達降規AI晶片與中製晶片的差距縮小，阿里巴巴、騰訊等大客戶興趣銳減，紛紛轉單至華為等本土廠商。

報導指出，阿里巴巴、騰訊等中國雲端巨擘，去年11月開始測試輝達將推出的「H20」AI晶片樣品；知情人士透露，這些雲端巨頭已表示，今年下訂數量將遠少於原本想買、但已遭禁的晶片訂單，因為輝達降規版處理器與中國替代晶片之間的性能差距縮小，提高中製晶片對當地買家的吸引力。

一些測試者說，H20能有效在多個處理器之間進行高效傳輸數據，比中製晶片更適合打造能處理AI運算負載的晶片叢集，但卻需要更多H20才能模擬出輝達過往晶片的運算能力，導致成本提高。相較之下，中國最先進的AI晶片也能處理AI的推論功能，只是能處理訓練任務的複雜度低於輝達等美企的晶片。

知情人士說，阿里巴巴、騰訊、百度及TikTok母公司字節跳動等公司，已把一些先進晶片訂單轉單至華為等中國廠商，並更加依賴自行研發的晶片。

WSJ報導指出，華為去年已從中國網路巨擘拿下至少5,000組Ascend 910B晶片訂單，預定今年交貨。輝達A100晶片遭禁後，Ascend 910B被視為是最近似的中國替代品。

長期而言，由於美國當局承諾會定期檢討晶片出口管制措施，可能進一步緊縮，中國買家不確定輝達能否繼續供貨，因而正修改策略，為輝達晶片供應減少預做準備，也避免為適應新晶片，持續調整技術所需付出的高昂成本。

對輝達來說，既要符合美方要求、又要供應能滿足中國客戶需求的晶片，變得日益困難。研調機構集邦科技（TrendForce）認為，中國雲端業者目前約八成高階AI晶片購自輝達，未來五年可能降至50%至60%，若美國未來強化晶片管制，可能對輝達的中國銷售造成額外壓力。

晶片 輝達 AI

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