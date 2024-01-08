美股失色 財報季牽動後市

美股2024年首周在大型股拖累下收黑。(路透資料照片)

美股 三大指數5日勉強收漲，但2024年頭一周仍在大型股拖累下收黑，史坦普500 指數結束連九周上漲之勢。美股能否擺脫首周即決定一年運勢魔咒，本周將由投資 人對通膨數據和財報季的反應來驗證。

史坦普500指數5日五收漲0.2%，但一周來跌了1.5%；道瓊和那斯達克指數5日都漲不到0.1%，周線各跌0.6%和3.2%。費城半導體指數和台積電ADR上周五各漲0.6%和0.5%。

另外，儘管市場預料美元今年將隨聯準會政策轉向而展開走貶格局，但美元指數在今年頭一周升值近1.1%，報102.44，創去年7月中旬以來最大單周漲幅，美元兌歐元升值近0.9%、兌日圓更勁升2.5%。彭博資訊說，美元今年開年表現，是十多年來最佳。

科技巨人新年伊始出師不利。蘋果一周來跌5.9%，亞馬遜和特斯拉各跌4.4%，Alphabet也跌2.8%。

美股5日盤中波動劇烈，早盤因就業數據強勁而下挫，後因供應管理協會（ISM）服務業數據疲弱而反彈，午後又跌，收盤前又反彈。美國10年期公債殖利率漲至4.041%。

分析師相當看重每年頭五個交易日的表現。BNY Mellon市場策略主管塞維說：「一年中的頭五天有如同股票年鑑一般的神準趨勢，這五天表現如何，這一年也會如何。」若許多狀況無法滿足市場預期，2024年恐怕難免震盪。

投資人本周四面臨去年12月消費者物價數據的考驗，其結果足以表明最近市場是否過早押注通膨減退。摩根大通和花旗集團等華爾街大銀行本周揭開財報季序幕，對市場又是一大考驗。