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血腥瑪麗 美國人元旦必喝元氣飲品

文╱周芳苑
1月1日是「全國血腥瑪麗日」。(取材自Instagram)
1月1日是「全國血腥瑪麗日」。(取材自Instagram)

2024年已全新登場，元旦早上，全美許多人前一晚跨年狂歡過後會到酒吧裡吃早午餐，而且一定搭配雞尾酒「血腥瑪麗」(Bloody Marys)，為新的一年拉開序幕。

1月1日是「全國血腥瑪麗日」(National Bloody Mary Day)，名符其實。

正因為這個傳統，元旦成了明尼蘇達州明尼亞波利斯市酒吧Hi-Lo Diner一年中最繁忙的日子之一，顧客擠滿座位，前一晚狂歡過後的人點餐時不忘來一杯「Hi-Lo Bloody」血腥瑪麗雞尾酒，摻有7盎司啤酒Miller High Life，以酒解酒。

黏稠的血腥瑪麗有大量蔬菜和些許伏特加，狂歡後早上喝一杯，猶如揮別前一年重新出發。

餐廳老闆兼資深調酒師巴特爾斯(Brian Bartels)寫了一本專門談血腥瑪麗的書，他說，血腥瑪麗是雞尾酒的經典，可用來恢復活力；他的朋友有時將血腥瑪麗稱為「湯」或「雞尾酒湯」，血腥瑪麗成了許多人元旦早午餐必點「湯品」，如同生病不舒服需要喝湯一樣。

在美國，血腥瑪麗多半僅限早餐或早午餐飲用，下午之後幾乎退場。

血腥瑪麗起源有2版本

有關血腥瑪麗的起源，有兩個版本。

較普遍的版本認為源於1921年，調酒師佩蒂奧(Fernand “Pete” Petiot) 在巴黎一家當時稱為The New York Bar的酒吧調製，是一種番茄汁雞尾酒，加鹽、胡椒和幾滴有英國黑醋之稱的伍斯特醬(Worcestershire)。

另一版本認定是頻繁主持活動而被稱為「美國演講大師」的演員傑塞爾(George Jessel)所發明。紐約市酒吧Dead Rabbit老闆麥加里(Jack McGarry)在雞尾酒網站Difford's Guide時說，1927年某一天，佛羅里達州棕櫚灘一場壘球比賽變成通宵達旦的狂歡之後，傑塞爾調製出血腥瑪麗。

麥加里引述傑塞爾的自傳說，為消除布滿灰塵伏特加酒瓶中的氣味，傑塞爾試圖用伍斯特醬、番茄汁和檸檬掩蓋，喝幾口之後，大家感覺好多了。

佩蒂奧贊同傑塞爾是血腥瑪麗原創者的說法，但也表示，他添加鹽、胡椒、辣椒、伍斯特醬和檸檬汁，讓這一款雞尾酒更完整。

巴特爾斯認為最合理的說法是，傑塞爾將伏特加、伍斯特醬和番茄汁組合在一起，佩蒂奧則用香料和調味料加以改造。

血腥瑪麗出現前，美國人19世紀飲用「牡蠣雞尾酒」(oyster cocktail，幾隻小牡蠣與鹽、辣醬混合)以及「草原牡蠣」(prairie oyster)(生雞蛋撒上香料、伍斯特醬和Tabasco牛排醬)解酒。

食品科學部落格「Serious Eats」聲稱，大量官方和非科學研究揭開了血腥瑪麗解宿醉的真相，這款雞尾酒的非酒精成分有電解質、水、維生素C和維生素B6，有助於緩解宿醉。

除了「以酒解酒」，只限早上喝血腥瑪麗另有文化和實用性的原因。

調酒師最厭惡晚上調製

製作血腥瑪麗非常耗時，對許多調酒師來說，晚上調製這款雞尾酒如同夢魘。

一些調酒師在社群媒體Reddit上貼文稱，晚上點血腥瑪麗令人生厭；調酒師群組r/bartenders 一個帖文提到：「晚上9點過後，血腥瑪麗應被稱為『調酒師的噩夢』。」

話雖如此，全美各地餐廳和酒吧多半不設時間限制。

總部位北卡州的海鮮餐廳The Blind Pelican Seafood House甚至有餐點份量的血腥瑪麗，而且全天供應；餐廳經理弗伊(Rich Foil)說，有時，廚房一天中最後送出的餐品就是血腥瑪麗。

新冠疫情期間，這家海鮮餐廳更為血腥瑪麗加料，酒吧經理瑟爾夫(Josh Self)添加好幾磅海陸食材及烤起司等，調製奢華版血腥瑪麗。

其中一款稱為「Lobstrocity」，將蝦、培根、烤起司和龍蝦尾當作Tito's伏特加血腥瑪麗的裝飾，起價40美元；另有更奢華的「Medusa」，起價100美元卻大受歡迎，在Lobstrocity上加配一整磅蟹腿和6盎司菲力牛排。

弗伊還提到「自行調製」版血腥瑪麗，售價上看1000美元以上。此外還有素食經典血腥瑪麗，起價11.5美元。

全球各地供應時間不一

舉辦血腥瑪麗國際比賽的部落格Drunken Tomato創辦人布坎南(Shelley Buchanan)說，血腥瑪麗供應時間各地不一，在威斯康辛州，任何時候喝血腥瑪麗都很正常，倫敦也全天供應，但到了舊金山，下午3點過後就不供應血腥瑪麗。

血腥瑪麗還可定製，Hi-Lo經理巴羅特(Ryan Barott)說，服務生很樂意應顧客要求微調，例如將伏特加換成其他酒類、或加重辣味。

雖然有些酒吧不限制供應時間，人們似乎有過午不點血腥瑪麗的默契，下午3點後點血腥瑪莉的人一周當中通常不超過五人。

疫情 紐約市 社群媒體

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