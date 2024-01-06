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商務部馬口鐵調查 認定中韓加德傾銷

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
商務部今天表示，調查發現，從加拿大、中國、德國和南韓進口的鍍錫鋼板（tin mill，俗稱馬口鐵）產品正傾銷到美國市場，而且從中國進口的馬口鐵產品有獲得補貼。 （示意圖／路透）
商務部今天表示，調查發現，從加拿大、中國、德國和南韓進口的鍍錫鋼板（tin mill，俗稱馬口鐵）產品正傾銷到美國市場，而且從中國進口的馬口鐵產品有獲得補貼。 （示意圖／路透）

商務部今天表示，調查發現，從加拿大、中國、德國和南韓進口的鍍錫鋼板（tin mill，俗稱馬口鐵）產品正傾銷到美國市場，而且從中國進口的馬口鐵產品有獲得補貼。

路透報導， 商務部也發現，從荷蘭、台灣、土耳其和英國進口的馬口鐵產品沒有傾銷情況。馬口鐵是一種閃亮的銀色金屬，廣泛用於食品罐頭、塗料、噴霧劑等產品容器。

最終關稅和商務部去年8月對來自加拿大、德國和中國的馬口鐵所徵收的初步反傾銷稅大致相符。

除了中國以外，這些關稅遠低於美國鋼鐵製造商Cleveland-Cliffs和美國聯合鋼鐵工會（United Steelworkers Union）一年前向商務部申請調查之初尋求的兩位數和三位數關稅。

商務部今天表示，將對來自中國的馬口鐵徵收最高122.5%的最終反傾銷稅，並對中國「寶山鋼鐵股份有限公司」的馬口鐵產品徵收650%的反補貼稅，對所有其他中國鋼鐵製造商徵收331.9%的反補貼稅。

至於對德國的蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp）Rasselstein公司等製造商，則祭出6.88%的最終反傾銷稅率；對加拿大的阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）Dofasco公司等業者，祭出5.27%的最終反傾銷稅。

商務部在起初未收反傾銷稅後，對韓國KG東部鋼鐵公司（KG Dongbu Steel）課徵2.69%的最終反傾銷稅。

美國商務部維持稍早的調查結果，認為來自荷蘭、台灣、土耳其和英國的馬口鐵沒有傾銷。

美國生產的馬口鐵不到消耗量的一半，使得包裝業仰賴進口。

加拿大對美方調查結果感到失望。加拿大貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）在聲明中說：「這些關稅不僅削弱美加之間的供應鏈，還加劇兩邊的通膨影響…加拿大將持續捍衛加拿大鋼鐵業及其勞工的利益。」

商務部 加拿大 關稅

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