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美股開年首周出師不利 能否逢凶化吉將由財報季來消解

編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通和花旗集團（Citigroup）等華爾街大銀行下周也為財報揭開序幕，對企業獲利期望甚高的市場預期心理又是一大考驗。（路透）
摩根大通和花旗集團（Citigroup）等華爾街大銀行下周也為財報揭開序幕，對企業獲利期望甚高的市場預期心理又是一大考驗。（路透）

美國股市三大指數周五勉強收漲，但2024年頭一周仍在大型股拖累下收黑，史坦普500指數結束長達九周的連漲之勢。美股能否擺脫首周決定一年運勢的魔咒，下周將立即由投資人對通膨數據和隨之登場財報季的反應來驗證。

史坦普500指數周五收漲0.2%，但一周四個交易日跌了1.5%；道瓊工業指數和那斯達克綜合指數周五都漲不到0.1%，周線各跌0.6%和3.2%。費城半導體指數和台積電ADR周五各漲0.6%和0.5%。

2023年帶動大盤上漲的幾家科技巨人新年伊始出師不利。受到巴克萊降評的拖累，蘋果公司（Apple）一周下跌5.9%。亞馬遜和特斯拉各跌4.4%，Google 母公司Alphabet也跌了2.8%。

CIBC Private Wealth投資長唐納貝迪安（Dave Donabedian）說：「投資人對於高本益比的股票部分獲利了結，這是一個非常理性的結果。」

美股周五盤中波動劇烈，早盤因就業數據強勁而下挫，隨後又因供應管理協會（ISM）服務業數據疲弱而反彈，午後又跌，收盤前才又反彈。美國10年期公債殖利率由周四的3.990%漲至4.041%。

分析師相當看重每年頭五個交易日（含下周一）的表現。BNY Mellon 市場策略主管塞維（Bob Savage）說：「一年中的頭五天有如同股票年鑑一般的神準趨勢，這五天表現如何，這一年也會如何。」

據德意志銀行統計，史坦普500指數頭五天下跌，全年平均漲幅為1.1％，但如果頭五天是上漲的，平均全年漲幅可達11.2％。如果美股1月呈現負值，全年平均回報為負0.7％。

如此看來，若許多狀況無法滿足市場預期，2024年恐怕難免震盪。據美銀調查，基金經理人多數相信美國經濟今年將實現軟著陸，與一年前多數預期經濟衰退形成鮮明對比。此外，從利率期貨來看，投資人預期今年的利率降息將多達約140個基點，幾乎是Fed自己預測的兩倍。

BMO財務管理銀行投資長馬永裕（Yung-Yu Ma）說：「任何打破目前經濟或市場格局的事件，都可能導致股價出現更多失望反應。」

投資人樂觀心理下周四將先面臨12月消費者物價數據的考驗，其結果足以表明最近市場是否過早押注通膨減退。

摩根大通和花旗集團（Citigroup）等華爾街大銀行下周也為財報揭開序幕，對企業獲利期望甚高的市場預期心理又是一大考驗。LSEG統計顯示，分析師預料史坦普500指數成分股企業獲利將成長11%，高於2023年只有3%的成長率。

投資 史坦普500 殖利率

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