AI內容授權戰 烽煙四起

OpenAI表示，正與數十家內容出版業者協商內容授權協議。（美聯社）

OpenAI 表示，正與內容出版業者協商內容授權協議，以加強訓練其人工智慧（AI）模型。

科技媒體The Information報導，OpenAI 向一些媒體業者提議的授權費用，為每年100萬美元起跳，蘋果也正在與十多家業者磋商授權協議，而且開價比OpenAI更高。

OpenAI智慧財產權與內容長盧賓（Tom Rubin）告訴彭博：「我們正在與很多內容出版商進行許多協商和討論。協商很積極，也非常正面，進展良好。」

他說：「目前看到的是宣布的協議，未來將會有更多。」

The Information則引述兩位知情主管指出，OpenAI正在與多達12家的內容出版業者洽談，希望敲定類似和美聯社、Politico母公司Axel Springer等業者所達成的協議，並已向一些媒體業者提議，每年願意支付他們約100萬~500萬美元的授權費用。

知情主管表示，OpenAI最近集中於和跨國新聞機構協商，而非出版娛樂和生活風格等特定主題的內容業者，但即便是對小型出版業者來說，OpenAI提議的金額也很少，可能難以敲定協議。

OpenAI最近也和Axel Springer敲定多年授權協議，7月也與美聯社達成協議，這些協議是OpenAI更新並校準內容的重要關鍵。目前協議內容仍然不得而知，The Information引述業界主管披露，Axel Springer將分好幾年收到數千萬美元。

正試圖在生成式AI領域趕上OpenAI和Google的蘋果公司，也試著和內容出版業者敲定使用內容的協議，而且開價來得更高，但想要使用內容的權利比OpenAI更廣泛，也希望能在未來的AI產品中，以該公司認為且更為合適的必要方式使用內容。

報導指出，蘋果主管最近幾周已經告知產業主管，正接近和約12家媒體業者敲定關於AI的協議。紐約時報 報導，蘋果已向NBC新聞公司、紐約客母公司Condé Nast等新聞機構，提議價值至少5,000萬美元的多年協議。

另據The Information看到的備忘錄，OpenAI預計在下周推出「GPT Store」應用程式商店。