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美股最錢線/7巨頭開年慘 月來最長連跌

財經新聞組／綜合報導

截至4日，包括蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet、微軟、Meta、輝達和特斯拉在內的所謂美股科技「七巨頭」連跌4個交易日，創一個月來最長的連跌紀錄。

根據Refinitiv的數據，光是今年前2個交易日，「七巨頭」市值就跌去3160億元，截至4日更進一步擴大至近4000億元。

基金經理人表示，目前還難以確定「七巨頭」去年的漲勢是否完全結束，但經歷如此迅猛漲勢後出現回調是合情合理。技術面上，這些股票今年面臨的第一個測試是21日均線。亞馬遜、Meta、特斯拉、微軟和輝達都在該線附近尋找支撐。

不僅「七巨頭」，不少其他科技股也面臨類似問題。例如，ELF Beauty、Datadog和ServiceNow也在測試各自的21日均線，而DraftKings已經跌落50日均線。

除了技術面上的調整和阻力外，本周發布的「鷹派」聯準會會議記錄顯示，政策制訂者仍然「高度關注通膨風險」，讓投資人削減聯準會開始大幅降息的看法， 也拖累了「七巨頭」的走勢。根據芝加哥商品交易所的Fedwatch工具，交易員預計到年底將降息25基點6次。

Scope Markets分析師馬宏尼(Joshua Mahony)表示：「目前市場預計降息150個基點的可能性仍然存在疑問，聯準會在一定程度上試圖管控這些過度預期。因此可能會看到一些科技股進一步獲利回吐。」

蘋果股價本周遭遇利空打壓。投行Piper Sandler將其評級從「加碼」下修至「中性」，目標價調降15元至205元，理由是擔心iPhone的庫存水平和銷量成長率見頂。由於宏觀環境趨弱，該行分析師庫瑪(Harsh Kumar)預測蘋果將面臨挑戰，強調高利率對蘋果整體業績的影響。

蘋果今年第一周市值累計蒸發約1700億元，股價創8周來新低。（財經新聞組）

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