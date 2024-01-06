12月歐元區總體通膨反彈

雖然核心通膨持續放緩，但12月歐元區總體通膨率從11月的2.4%躍升至2.9%。年增率則略低於經濟學家3%的預測。不包括能源、食品、酒精和菸草價格的核心通膨率從11月的3.6%降至3.4%。由於能源市場的基數效應，總體物價上漲；能源價格溫和下跌，12月能源價格年減6.7%，而11月則是下降11.5%。

特斯拉 召回160萬輸中電動車

特斯拉將召回超過160萬輛出口到中國的Model S、X、3和Y電動車，因為其自動輔助轉向和門鎖控制存在問題。召回通知書指出，當啟用自動轉向功能時，駕駛可能會誤用組合駕駛功能，增加發生事故的風險。這次召回也為修復進口Model S和Model X電動車的車門解鎖邏輯控制，涉及車型為2022年10月26日至2023年11月16日期間生產的7538輛汽車。該功能是為了防止車門鎖在碰撞過程中打開。

今年首周流入現金史上新高

隨著全球股市開始扭轉上季部分漲勢，現金搶購潮將持續到2024年。美國商銀數據顯示，截至1月3日當周，投資人向現金基金注入1230億元。策略師哈奈特(Michael Hartnett)在報告中引用EPFR Global的數據寫道，雖然每年年初流入貨幣市場的情況都很常見，但今年第一周資金流入量是史上最高。

新日鐵自信能收購美國鋼鐵

日本最大鋼鐵製造商新日鐵總裁橋本英二表示，即使遭到工會和某些美國參議員的反對，但該公司仍有信心成功完成對美國鋼鐵公司的收購計畫。這家全球第四大鋼鐵製造商的149億元收購交易，引起民主黨和共和黨議員以及強大的美國第三大鋼鐵公司主要工會鋼鐵工人聯合工會的批評。白宮也表示，考量該公司在美國鋼鐵生產中所扮演的角色，政府認為這對國家安全至關重要，因此需要對該交易進行「認真審查」。

CVS長者健保註冊數超預期

CVS Healt表示，其部分Medicare Advantage計劃2024年的註冊人數超出預期。該計劃主要是為65歲以上人群提供健康保險。該公司在一份監管文件中表示，預計2024年其Medicare Advantage計劃將增加至少80萬名會員，入會人數強於預期是由於強勁的新入會銷售和留住現有會員。