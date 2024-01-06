AI助攻 微軟市值逼近蘋果

微軟（Microsoft）距離從蘋果手中奪回美國最有價值公司頭銜，已愈來愈近。（路透）

隨著蘋果在2024年開年持續遭到拋售，微軟 距離重新奪回美國市值最高公司寶座又近了一步。

截至4日收盤，微軟市值為2.73兆元，較蘋果的2.83兆元還差約1000億元。自從2021年11月17日以來，蘋果市值從未低於微軟；而自2021年11月22日以來，兩者市值差距從未如此之小。

微軟去年股價表現略優於蘋果，2023年上漲58%；而蘋果漲幅為49%。今年第一周微軟股價的跌幅較小。

微軟股價上漲的原因很多。企業支出保持穩定，有助於該公司的Azure雲端 計算業務。Azure也受惠於人工智慧(AI)熱潮。分析師指出，AI有助微軟在雲端計算領域超越競爭對手Alphabet。

與此同時，蘋果最近幾季業務一直停滯不前，因該公司要應對部分地區市場競爭加劇和總體宏觀經濟壓力，這些壓力正在打壓消費者支出。該公司已經連續4季營收同比下降，本周兩位分析師調降該公司2024年的評級，警告智慧手機市場可能會持續面臨壓力。

蘋果2023年的iPhone 收入較上年減少約50億元，旗艦產品iPhone約占該公司總收入的一半。由於不斷上升的通貨膨脹和利率給消費者帶來壓力，Mac、iPad和可穿戴設備的銷量也出現下滑。

但樂觀的分析師關注的是蘋果不斷成長的服務業務，從2022年的780億元成長到2023年的850億元。與去年同期相比，最近一季服務收入激增近20%。蘋果龐大的用戶群及其服務的實力，是外界對該公司未來更為樂觀的一個關鍵因素。