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12月非農就業人數超出預期

財經新聞組／綜合報導
美國2023年12月各項就業數據普遍比預估強，非農就業人數增加21.6萬人，遠高於預估的17.5萬人。（路透）
美國2023年12月各項就業數據普遍比預估強，非農就業人數增加21.6萬人，遠高於預估的17.5萬人。（路透）

美國雇主12月雇用的工人數量超出預期，同時工資大幅提高，這讓金融市場對聯準會將於3月開始降息的預期產生一些疑問。

勞工部勞工統計局在其備受關注的就業報告中表示，上個月非農就業崗位增加了21.6萬個。11月數據由前值19.9萬人下修至增加17.3萬人。

經濟學家預計就業人數將增加17萬個。2023年全年美國經濟增加了270萬個就業崗位，較2022年的480萬個大幅下降。這反映出自2022年3月以來聯準會升息525個基點後，勞動力和整體經濟的需求降溫。

數據顯示，去年經濟避免衰退，並可能在2024年繼續成長，因為勞動市場的韌性支持了消費者支出。每月需要大約新增10萬個工作崗位才能跟上工作年齡人口的增加。

失業率維持在3.7%不變。大量人口湧入勞動市場，其中一些與移民增加有關。失業率已從去年4月50年來最低點3.4%上升。

雖然勞動力資源不斷擴大，但薪資通膨依然強勁。

12月平均時薪上漲0.4%，前月也是上漲0.4%。這使得薪資年增幅從11月的4.0%上升至4.1%。

但看似堅韌的勞動市場之下可能潛藏著危險。近幾個月的就業成長主要集中在少數幾個行業，包括休閒、旅館以及醫療保健。

州和地方政府試圖將教育人員配置恢復到疫情前水平，政府招聘也推動了就業成長。部分經濟學家表示，這顯示勞動市場並不像數據顯示的那麼強勁。話雖如此，大多數人預計今年不會出現衰退，但成長乏力。

高盛經濟學家阿貝卡西斯(Manuel Abecasis)並不那麼擔心，他指出，主導招聘的三個產業占總就業人數的40%，「占總就業人數70%的行業淨就業人數持續增加。」「展望未來，預計勞動力總需求將繼續逐步放緩，但招聘範圍將有所擴大。」

就業 勞工部 聯準會

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