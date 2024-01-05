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蘋果股價續跌至八周最低 因投資評級本周來遭兩度下調

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果公司股價4日收盤續跌1.3%至八周低點，延續2024年初的頹勢。（路透）
蘋果公司股價4日收盤續跌1.3%至八周低點，延續2024年初的頹勢。（路透）

蘋果公司股價4日收盤續跌1.3%至八周低點，延續2024年初的頹勢，因為Piper Sandler以擔心iPhone需求為由，下調蘋果的股票評級，成為本周以來第二家下調該股評級的券商。

Piper Sandler首席分析師庫瑪（Harsh Kumar）認為，中國總體環境疲弱將削弱iPhone需求，「進入2024年上半年，我們擔心手機庫存，也感覺手機銷量成長率已觸頂….日益惡化的中國總體環境也可能對手機業務造成壓力」，且蘋果還面臨新款Apple Watch遭遇專利紛爭和美元走強等逆風。

他調降蘋果股票的投資評級，由「加碼」下調至「中立」，並下調目標價15美元至205美元。巴克萊銀行本周也已調降蘋果的投資評級與目標價。

蘋果股價4日收盤應聲下跌1.3%，報181.91美元，市值在今年首周以來蒸發了近1,700億美元。

LSEG數據顯示，目前分析師對蘋果股票的看空建議為至少兩年來最多，分析師提供的蘋果股票目標均價為200美元。另根據彭博匯編的數據，今年來，蘋果獲得的看漲評級為大型科技股最少，獲得的買入相當評級有33個。相較下，亞馬遜有68個，臉書母公司Meta有66個，輝達也有59個。

彭博匯編的分析師預估中位數顯示，華爾街目前預計蘋果2024年度營收將僅成長3.6%，獲利成長7.9%。不過，蘋果市值仍超過2.8兆美元，是全球市值最高的公司。

投資 iPhone 華爾街

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