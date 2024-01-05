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財經簡訊

財經新聞組／整理

法家樂福門市停售百事商品

法國零售巨頭家樂福告訴顧客，將不再銷售百事可樂、樂事薯片和7-up等百事公司的產品，因為即使幾經折衝討價還價，這些產品的成本仍然太高。發言人表示，從4日開始，法國家樂福商店的百事可樂產品貨架上將附有一張說明，上面寫著「由於價格上漲令人無法接受，我們不再銷售該品牌」。目前尚不清楚家樂福貨架上的百事產品是否會下架，但這無法阻止購物者購買產品。

傳花旗在中國推出投行部門

知情人士表示，花旗集團計劃最快今年底推出全資中國投資銀行部門，並為該業務招募約30名員工。未來幾年，這家華爾街銀行可能會透過本地招聘以及從香港和其他市場調動，將該部門的員工人數增加3倍達到近100人。該部門將專注於中國本土資本市場。花旗在中國提供企業、機構和其他銀行服務，於2021年底申請全資中國內地經紀業務牌照，作為其擴大市場影響力的一部分。

美補助Microchip 1.26億元

美國商務部將向Microchip Technology提供1.62億元的政府補助，以加強美國對消費和國防工業至關重要的半導體和微控制器單元(MCU)的生產。官員表示，這筆資金將使Microchip在美國兩家工廠的成熟節點半導體晶片和微控制器單元的產量增加2倍。這些零件對於汽車、洗衣機、手機、網路路由器、飛機和國防工業基地至關重要。

APA以45億元收購Callon

石油生產商APA表示，隨著美國大型油田的交易加速，它將以45億元包括債務的全股票交易收購二疊紀盆地生產商Callon Petroleum。Callon的資產將增加APA二疊紀盆地的業務規模，使其面積增加50%。根據協議，每股Callon流通股將兌換1.0425股APA股票，每股Callon股票的隱含價值為每股38.31元，較Callon最近收盤價溢價近14%。

Walgreens業績佳 利股減半

Walgreens第一財季調整後獲利和營收超出預期，但將股利削減近半。本季正式掌舵的執行長Tim Wentworth在財報聲明中表示，股利將從每股48分削減至每股25分，以加強其長期資產負債表和現金狀況。這也是該公司近5年來首次削減股利。股利將於3月12日發放。

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