去年裁員人數 疫情以來新高

最新報告顯示，美國雇主在12月放緩了裁員 速度，宣布裁員人數為7月以來最少，但2023年全年裁員總數為2020年新冠疫情 爆發以來最高。

根據就業 顧問公司Challenger, Gray & Christmas發布的數據，12月宣布的裁員總數為3萬4817人，比11月的4萬5510人少了24%。與2022年12月相比，裁員人數減少20%。

不過，去年宣布的裁員人數較2022年增加約一倍，達到72萬人以上。報告指出，這是2020年以來的最高水平，當年報告顯示宣告裁員人數超過200萬人。

職場和勞工專家兼Challenger, Gray & Christmas, Inc.資深副總裁查林傑(Andy Challenger)表示：「到了2023年年底裁員已開始趨於平穩，招聘仍保持穩定。」

他說，「話雖如此，勞動成本仍然很高。進入2024年，雇主仍然非常謹慎，並處於削減成本的模式，因此許多求職者的招聘過程可能會放緩，第1季的裁員趨勢將會繼續，只是速度較慢」。

科技和零售業在2023年的裁員人數最多，雇主最常將經濟不確定性以及企業、單位或商店關閉作為裁員的主要原因。科技業的雇主去年宣布裁員16萬8032人，略低於2001年創下的16萬8395人歷史紀錄。