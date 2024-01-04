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IMF：美經濟肯定會軟著陸

編譯陳律安／綜合報導
IMF總裁最新訪談重點。（資料來源:CNN）
IMF總裁最新訪談重點。（資料來源:CNN）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃說，儘管利率上升造成一些苦痛，美國經濟「肯定」會實現軟著陸，這是拜聯準會（Fed）果斷抑制通膨所賜，且成長展望也相當穩健。

喬治艾娃接受CNN訪問時說，「美國民眾對經濟應該感覺良好，因為價格方面的壓力終將有所緩解。」她讚揚Fed的升息行動，她說，儘管這帶來苦痛，尤其是對小企業而言，但Fed的行動換來理想中的效用，也並未把經濟推向衰退。

當被問及為何許多民調都顯示，民眾對美國經濟感到悲觀，她說，這是因為消費者多年來已習於低通膨和低利率，但這兩者近年來均飆升，造成震撼；「我要給眾人的訊息是，你有在工作，隨通膨下降，今年利率也將下調。打起精神吧，各位，這是新的一年。」

在Fed進行數十年來最激進的升息循環後，已成功抑制通膨並讓勞動市場降溫，使外界燃起這個全球最大經濟體可望避開衰退、並於今年降息的預期。彭博資訊預測，Fed最快可能在3月調降利率。

當喬治艾娃被問及前總統川普投入2024年大選的前景，以及若其保護主義貿易政策回歸的相關問題，她回道，決策者必須幫助那些全球化的受害者，否則可能挑起怨恨和孤立主義，「我們將在美國、在歐洲、在世界各地見到，讓我們更富有、更安全的全球化面臨反對聲浪。」

隨美中緊張情勢升高，IMF警告全球碎片化所造成的傷害，可能使全球經濟產值減損多達7%。

喬治艾娃說，這可能切斷獲取未來綠能技術所需關鍵礦物的途徑，「如果你最終無法獲得它們（礦物），可能大幅影響你未來在快速轉型世界經濟中的競爭力」。

IMF總裁喬治艾娃。（歐新社）
IMF總裁喬治艾娃。（歐新社）

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