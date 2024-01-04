谷歌Meta俄國罰款被勾銷

俄羅斯 法院對Alphabet旗下谷歌、YouTube、Meta、TikTok和Telegram徵收的罰款似乎已經和解，因為這些公司不再在俄羅斯國家司法執行資料庫中登記為債務人。但資料庫中其他平台如前身為Twitter的X和Twitch，罰款總額分別為5100萬盧布(56萬730美元)和2300萬盧布(25萬2879美元)。俄羅斯一直與外國科技公司就其認為的非法內容和未能在本地儲存用戶資料發生爭執。在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，爭端愈演愈烈。

迪士尼 和ValueAct達成協議

迪士尼(Walt Disney)和ValueAct Capital Management已達成協議，透過與迪士尼的董事會和管理層舉行會議，就戰略問題向這位激進股東進行諮詢。總部位於舊金山的ValueAct以與特定公司合作而聞名，截至去年年底已持有迪士尼大量股份。ValueAct 表示將支持迪士尼董事會在2024年年度股東大會上推薦的董事選舉提名人選。

對沖基金11月資金流出趨緩

數據公司Nasdaq eVestment表示，隨著2023年客戶部位升至最高水平，對沖基金流出在11月放緩。該公司月報顯示，11月投資客從全球對沖基金淨撤資約40億元，而10月則是流出76億元。超過半數的對沖基金11月出現淨流入，這是今年最高的單月「勝率值」，因為機構和家族理財室以幾乎相同的方式從該行業吸進和流出資金。

上周房貸申請量下跌9.4%

雖然房貸利率 在12月大幅下降，但2023年房貸需求仍低迷。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，截至12月29日當周申請總數較兩周前下降9.4%。30年期固定房貸利率平均利率年底為6.76%，低於兩周前，但高於一周前，仍遠低於10月中旬8%的高點。年底房屋貸款再融資申請較去年同期增加15%；購屋房貸申請量下降12%。

加批准輝瑞血友病基因療法

輝瑞表示，加拿大衛生監管機構已批准其基因療法，用於治療一種名為B型血友病的罕見遺傳性出血性疾病。加拿大的批准早於美國食品藥物管理局(FDA)；FDA預計將於2024年第2季做出決定。FDA一年多前批准了CSL的Hemgenix，這是第一個治療B型血友病的一次性基因療法。