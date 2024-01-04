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Fed：降息有可能 時機待確定

財經新聞組／綜合報導

最新公布的聯準會會議紀錄顯示，官員們去年12月得出結論認為2024年可能會降息，但似乎沒有透露何時。

在會議上，負責制定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)同意將基準利率穩定在5.25%至5.5%的範圍內。成員們表示，預計2024年底前將削減25個基點。

然而，會議紀錄指出，這種情況如何或是否發生，存在高度不確定性。

會議記錄顯示：「在討論政策前景時，與會者認為政策利率可能處於或接近本緊縮周期的峰值，即使知道實際政策路徑將取決於經濟如何發展。」

官員們注意到降低通貨膨脹的努力取得進展。他們表示，導致2022年中期達到高峰的供應鏈因素似乎已經有所緩解。此外還提到在使勞動市場更平衡方面取得的進展，但這工作也仍在進行中。

會議後公布的個別成員預期「點陣圖」顯示，與會者預計未來3年的降息將使隔夜借款利率回落至2%的長期區間附近。

紀錄指出：「在提交的預測中，幾乎所有參與者都表示，基本預測顯示到2024年底，聯邦基金利率的目標範圍較低，反映出通膨前景的改善。」

然而，會議紀要指出政策路徑的「不確定性異常高」。部分成員表示，如果通膨不配合，可能有必要將基金利率維持在較高水平；而其他成員則指出，根據情況的發展，有可能進一步升息。

紀錄指出，「與會者普遍強調了在制訂貨幣政策決策時保持謹慎和依賴數據的方法的重要性，並重申政策在一段時間內保持限制性立場是適當的，直到通膨明顯持續下降以實現委員會目標。」

即使聯準會官員語氣謹慎，但市場預計聯準會將在2024年大幅降息。聯邦基金期貨預計今年將調降6次25個基點，這將使聯邦基金利率降至3.75%-4%之間的範圍。

利率 降息 聯準會

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