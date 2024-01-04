去年新車熱賣 今年充滿挑戰

由於對跨界SUV和皮卡的持續需求，2023年美國新車銷量可能會出現低兩位數的成長，但分析師擔心未來一年充滿挑戰，高利率 會侵蝕需求。

汽車製造商提高產量以滿足疫情後消費者對個人出行興趣激增的新車需求；但由於諸多因素，需求預計將放緩。

產業顧問Cox Automotive表示2023年為「令人驚訝的強勁銷售年」，但補充指出「高車價和高利率目前仍然是產業的難題，這種趨勢將持續到2024年」。

Cox表示，2023年全年銷量預計將成長12%，達到約1550萬輛。顧問公司J.D. Power和GlobalData預測去年成長率為13.2%。

J.D. Power在上月的報告中表示：「這是美國消費者連續第三年花費超過5000億元購買新車。」

Cox表示，主要汽車製造商預計將從3日開始報告2023年銷售業績。通用汽車預計將領先日本競爭對手豐田汽車，保住美國最暢銷汽車製造商的桂冠。

然而，Cox表示，Jeep品牌所有者Stellantis銷量可能會下降1.4%。

電動車 銷量預計也將成長。電動車龍頭特斯拉 2日公布的數據顯示，2023年交車量成長約38%。

AutoForecast Solutions表示：「電動車銷量持續增加，只是增速沒有達到過去幾年的天文數字。」