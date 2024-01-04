我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

去年新車熱賣 今年充滿挑戰

財經新聞組／綜合報導

由於對跨界SUV和皮卡的持續需求，2023年美國新車銷量可能會出現低兩位數的成長，但分析師擔心未來一年充滿挑戰，高利率會侵蝕需求。

汽車製造商提高產量以滿足疫情後消費者對個人出行興趣激增的新車需求；但由於諸多因素，需求預計將放緩。

產業顧問Cox Automotive表示2023年為「令人驚訝的強勁銷售年」，但補充指出「高車價和高利率目前仍然是產業的難題，這種趨勢將持續到2024年」。

Cox表示，2023年全年銷量預計將成長12%，達到約1550萬輛。顧問公司J.D. Power和GlobalData預測去年成長率為13.2%。

J.D. Power在上月的報告中表示：「這是美國消費者連續第三年花費超過5000億元購買新車。」

Cox表示，主要汽車製造商預計將從3日開始報告2023年銷售業績。通用汽車預計將領先日本競爭對手豐田汽車，保住美國最暢銷汽車製造商的桂冠。

然而，Cox表示，Jeep品牌所有者Stellantis銷量可能會下降1.4%。

電動車銷量預計也將成長。電動車龍頭特斯拉2日公布的數據顯示，2023年交車量成長約38%。

AutoForecast Solutions表示：「電動車銷量持續增加，只是增速沒有達到過去幾年的天文數字。」

電動車 利率 特斯拉

上一則

新興經濟體在「選舉海嘯年」大撒幣 市場緊盯財政紀律

下一則

Fed：降息有可能 時機待確定

延伸閱讀

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售
美排除中國電池新規上路 可享電動車購車優惠只剩八款

美排除中國電池新規上路 可享電動車購車優惠只剩八款
電動車抵稅多 充電設備也節稅 可抵免聯邦稅最高7500元

電動車抵稅多 充電設備也節稅 可抵免聯邦稅最高7500元
全球AI日增需求 韓煉油廠攻電動車

全球AI日增需求 韓煉油廠攻電動車

熱門新聞

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
中國太陽能市場出現淘汰賽。（新華社）

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

2023-12-28 01:14
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

2023-12-28 19:54
自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在Fed何時啟動降息循環、降幅會有多大。檢視數十年來Fed啟動降息的歷史資料，答案或許呼之欲出。圖／路透

2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？

2023-12-30 16:30
美股2024年展望樂觀。（路透）

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

2023-12-28 23:49
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍