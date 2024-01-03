史坦普500企業 今年獲利有望成長11%

民眾上月底參觀美國紐約證券交易所附近的「華爾街銅牛」。 （路透）

分析師預測，隨著美國通膨和利率 下降，2024年美國企業獲利將加速成長，但美國經濟增長放緩疑慮揮之不去。

根據LSEG彙整的預估資料顯示，史坦普500 指數成份企業2024年整體獲利預計將成長11.1%，高於去年的3.1%。

不過，獲利增長必須足以支撐股票的高估值。LSEG Datastream的數據顯示，史坦普500成份企業以未來12個月獲利預估計算的本益比為19.8倍，遠高於15.6倍的長期平均水準。

利率下跌帶動了美股去年底大幅上漲，尤其是在美國聯準會（Fed）12月暗示2024年可能降息之後。道瓊工業指數在去年12月創收盤歷史新高，為2022年1月以來首次再刷新紀錄，史坦普500指數去年全年上漲24.2%後，距離歷史最高收盤價也近在咫尺。

富國銀行投資 研究所資深全球市場策略師Sameer Samana指出，「市場目前的水準，需要未來一年獲利強勁成長」，雖然今年Fed可望開始降息，但過去利率急升仍將影響經濟和企業獲利。

根據LSEG資料，目前市場預估史坦普500指數成份股2024年第1季獲利年增率為7.4%，低於去年10月1日時預估的9.6%，2023年第4季獲利則預料成長5.2%，也低於先前所估的11%。

雖然去年底到今年初獲利減弱，但分析師認為，通膨降溫對企業2024年獲利將是一個強力利多，加上投資人看好人工智慧（AI）需求成長，會為相關概念股的財報與展望增添助力。

瑞銀投資研究首席美國股票策略師兼投資組合分析主管Jonathan Golub上月指出，美國科技類股的每股盈餘從2023年第2季開始反彈，其他類股的獲利未來一年內跟進提升。美企獲利的其他利多還包括美元走軟。

史坦普道瓊資深指數分析師Howard Silverblatt說，蘋果、微軟、Google母公司字母、亞馬遜、輝達（Nvidia）、臉書母公司Meta Platforms和特斯拉等「七巨頭」去年的總報酬率，就占了史坦普500指數的62.18%。

不過，2024年獲利預期可能太過樂觀，依然是一大憂慮。摩根大通（小摩）股票策略師在2024年展望中表示，「市場正在假設美國經濟將近乎完美地著陸，通膨降溫且不會對需求和定價能力產生重大影響…我們認為不太可能如此」

小摩股票策略師團隊認為，「目前市場所估的史坦普500指數成份股每股盈餘成長11%，是預期經濟成長及通膨都處於恰到好處的完美狀態」。