我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

降息箭在弦上 今年利率仍高

財經新聞組／綜合報導
即使降息箭在弦上，今年利率仍相對偏高。（路透）
即使降息箭在弦上，今年利率仍相對偏高。（路透）

投資人似乎相信主要央行即將由升息轉向降息，市場因此反彈，但2024年可能會出現意外。

雖然央行一再警告不要押注轉向，但近幾周全球股市上漲，政府公債殖利率下跌。在美國，投資人幾已確定聯準會（Fed）引導經濟完美著陸，降低通膨而不引發衰退。

市場的信念是因美國經濟令人驚訝的韌性。消費者的疫情儲蓄和美國在日益混亂的世界中作為投資安全港的吸引力，在一定程度上緩衝了這種情況。

但許多投資人和高階主管認為這種可能性很低。疫情時期的儲蓄正在耗盡，烏雲正在聚集，尤其是在即將到來的充滿爭議的美國大選之際。

投資人押注聯準會可能在2024年底前降息達1.5個百分點，但這仍會使政策利率接近4%，高於過去20年大部分時間的水平。以此觀察，貨幣政策仍將拖累經濟成長，因為它將高於經濟的所謂中性利率。

較高的利率會降低科技股和加密貨幣等風險較高資產的吸引力。即使全球央行已經升息一年多，但世界尚未脫離貨幣成本免費時代；2024年的轉變可能會更加明顯。

這意味著企業、甚至是整個國家將不得不重組其債務負債，因為無法再支付高額利息。這已體現在新興市場債務談判和不斷增加的企業破產。美國企業破產申請量創2020年以來最高；未來可能只會更多。

在經濟方面，商業房地產等產業將遭受更多痛苦，其中一些辦公室市場受到疫情後新工作方式的嚴重打擊。更多房東可能必須重新評估其投資組合並放棄建物，而損失將轉嫁給銀行和投資人。

對消費者來說，雖然儲蓄會帶來更多收益，但更高的借貸成本將需要調整。例如，許多美國成年人以為30年期房貸利率很低，但其實是現實的2倍以上。

總而言之，投資人的信念可能會受到考驗，因為每個人都必須知道該如何忍受更高的利率。

投資 殖利率 疫情

上一則

花旗估香港房價全年將下跌10%

下一則

紅海緊張升溫 油價勁揚

延伸閱讀

超越澳洲、卡達 美國成全球最大液化天然氣出口國

超越澳洲、卡達 美國成全球最大液化天然氣出口國
2024第一個交易日出師不利 美股道瓊期指跌近200點

2024第一個交易日出師不利 美股道瓊期指跌近200點
拳擊／美國女拳手追求解放 抨擊在英國比賽竟要穿胸罩

拳擊／美國女拳手追求解放 抨擊在英國比賽竟要穿胸罩
Fed降息 盯四指標三變數

Fed降息 盯四指標三變數

熱門新聞

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
中國太陽能市場出現淘汰賽。（新華社）

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

2023-12-28 01:14
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

2023-12-28 19:54
自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在Fed何時啟動降息循環、降幅會有多大。檢視數十年來Fed啟動降息的歷史資料，答案或許呼之欲出。圖／路透

2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？

2023-12-30 16:30
美國股市2023年只剩三個交易日，史坦普500指數再漲0.45%，就可望超越2022年1月3日締造的4,796.56點歷史最高紀錄、再創新高。在聖誕行情助攻下，看來不難達成。圖／路透

策略師：2024美股是交易員市場 改採這種策略穩操勝券

2023-12-27 09:17

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案