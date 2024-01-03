降息箭在弦上 今年利率仍高

即使降息箭在弦上，今年利率仍相對偏高。（路透）

投資 人似乎相信主要央行即將由升息轉向降息，市場因此反彈，但2024年可能會出現意外。

雖然央行一再警告不要押注轉向，但近幾周全球股市上漲，政府公債殖利率 下跌。在美國，投資人幾已確定聯準會（Fed）引導經濟完美著陸，降低通膨而不引發衰退。

市場的信念是因美國經濟令人驚訝的韌性。消費者的疫情 儲蓄和美國在日益混亂的世界中作為投資安全港的吸引力，在一定程度上緩衝了這種情況。

但許多投資人和高階主管認為這種可能性很低。疫情時期的儲蓄正在耗盡，烏雲正在聚集，尤其是在即將到來的充滿爭議的美國大選之際。

投資人押注聯準會可能在2024年底前降息達1.5個百分點，但這仍會使政策利率接近4%，高於過去20年大部分時間的水平。以此觀察，貨幣政策仍將拖累經濟成長，因為它將高於經濟的所謂中性利率。

較高的利率會降低科技股和加密貨幣等風險較高資產的吸引力。即使全球央行已經升息一年多，但世界尚未脫離貨幣成本免費時代；2024年的轉變可能會更加明顯。

這意味著企業、甚至是整個國家將不得不重組其債務負債，因為無法再支付高額利息。這已體現在新興市場債務談判和不斷增加的企業破產。美國企業破產申請量創2020年以來最高；未來可能只會更多。

在經濟方面，商業房地產等產業將遭受更多痛苦，其中一些辦公室市場受到疫情後新工作方式的嚴重打擊。更多房東可能必須重新評估其投資組合並放棄建物，而損失將轉嫁給銀行和投資人。

對消費者來說，雖然儲蓄會帶來更多收益，但更高的借貸成本將需要調整。例如，許多美國成年人以為30年期房貸利率很低，但其實是現實的2倍以上。

總而言之，投資人的信念可能會受到考驗，因為每個人都必須知道該如何忍受更高的利率。