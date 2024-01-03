降息箭在弦上 今年利率仍高
投資人似乎相信主要央行即將由升息轉向降息，市場因此反彈，但2024年可能會出現意外。
雖然央行一再警告不要押注轉向，但近幾周全球股市上漲，政府公債殖利率下跌。在美國，投資人幾已確定聯準會（Fed）引導經濟完美著陸，降低通膨而不引發衰退。
市場的信念是因美國經濟令人驚訝的韌性。消費者的疫情儲蓄和美國在日益混亂的世界中作為投資安全港的吸引力，在一定程度上緩衝了這種情況。
但許多投資人和高階主管認為這種可能性很低。疫情時期的儲蓄正在耗盡，烏雲正在聚集，尤其是在即將到來的充滿爭議的美國大選之際。
投資人押注聯準會可能在2024年底前降息達1.5個百分點，但這仍會使政策利率接近4%，高於過去20年大部分時間的水平。以此觀察，貨幣政策仍將拖累經濟成長，因為它將高於經濟的所謂中性利率。
較高的利率會降低科技股和加密貨幣等風險較高資產的吸引力。即使全球央行已經升息一年多，但世界尚未脫離貨幣成本免費時代；2024年的轉變可能會更加明顯。
這意味著企業、甚至是整個國家將不得不重組其債務負債，因為無法再支付高額利息。這已體現在新興市場債務談判和不斷增加的企業破產。美國企業破產申請量創2020年以來最高；未來可能只會更多。
在經濟方面，商業房地產等產業將遭受更多痛苦，其中一些辦公室市場受到疫情後新工作方式的嚴重打擊。更多房東可能必須重新評估其投資組合並放棄建物，而損失將轉嫁給銀行和投資人。
對消費者來說，雖然儲蓄會帶來更多收益，但更高的借貸成本將需要調整。例如，許多美國成年人以為30年期房貸利率很低，但其實是現實的2倍以上。
總而言之，投資人的信念可能會受到考驗，因為每個人都必須知道該如何忍受更高的利率。
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