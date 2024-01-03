新年老問題 政府再臨關門危機

美國政府將在1月和2月分別迎來部分機構的臨時預算到期，而最近的到期日爲1月19日。(美聯社)

新年雖至，問題未解。美國國會議員們在假期結束後將面對一個頭痛的老問題：2024年政府預算 法案。

根據11月通過的臨時法案，美國政府將在1月和2月分別迎來部分機構的臨時預算到期，而最近的到期日爲1月19日。

但美國國會到目前為止始終沒有找到解決分歧的方法。共和黨 和民主黨各行其是，參議院與眾議院 又意見不一，嚴重拖慢了預算法案的審查進度。

最好的情況是：在1月19日前國會彌合裂縫，共同制訂出一個可以通過的預算法案。但人們現在又開始擔心這將導致眾議院議長強生(Mike Johnson)接受白宮在非國防項目支出額外資金的條件，這可能又造成共和黨強硬派翻臉。

另一個可能是繼續補漏，推出2024年預算法案的第三個臨時方案以阻止政府關門。然而，事不過三，第三個臨時法案聽起來充滿荒謬意味。

專家也警告，第三次利用權宜之計可能會帶來更令人頭疼的問題，不斷提出的臨時預算可能削減更多資金，遠比共和黨預期的削減幅度更大。共和黨議長強生出於信譽和權威考慮，也堅稱不會再次使用臨時預算。

僵持之下的最壞結果是：美國政府從1月20日開始部分關門，包括住房與城市發展部、運輸部與農業部在內的機構將進入「休克期」。而到了2月2日，其他部門也將面臨資金短缺的問題。

還有一種極低的可能性：國會通過一個綜合撥款法案(Omnibus)，將很多較小的普通撥款法案打包成一項較大的單一法案，而該法案只需要在兩院各投票一次即可。

但這一點被前後兩任議長所拒絕。但參議員甘迺迪(John Kennedy)認為，最後只有兩種結果，若非綜合性法案就是為期一年的臨時撥款。他認為臨時撥款的可能性還會更大一點，只是他並不喜歡這個選擇。