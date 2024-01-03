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史指開年收跌 那指跌逾1.6%

財經新聞組／綜合報導

今年第一個交易日史坦普500指數收跌，因債券殖利率小幅走高，且投資人在2023年表現出奇強勁後撤出部分資金。

史指下跌27點或0.57%收4742.83點。那斯達克指數下跌245.41點或1.63%至1萬4765.94點，創10月以來最糟單日表現。道瓊工業指數上漲25.5點或0.07%收3萬7715.04點。元旦市場休市。

巴克萊將七巨頭評級下修至減持評級，蘋果下跌3.58%。另一方面，隨著嬌生和默克等防禦性股票走強，道指仍收盤上揚。

藍籌股道指2023年上漲13.7%，創下歷史新高紀錄。部分原因是利率的轉變，10年期公債殖利率在10月一度攀升至5%以上，令投資人感到恐慌，隨後又反轉直下，年底收在3.9%以下。10年期公債殖利率2日回升約8個基點，再次逼近4%。1個基點等於0.01個百分點。

隨著新的一年交易開始，大型科技股下跌。在巴克萊銀行發出負面評語後，蘋果下跌。巴克萊表示，由於iPhone銷量低迷，蘋果今年可能會下跌約17%。微軟和輝達的股價也收跌。

在美國產量創紀錄而中國需求疲弱背景下，交易員密切關注紅海局勢，油價收跌。

西德州中質原油2月合約下跌1.27元或1.77%收每桶70.38元；3月布蘭特原油合約下跌1.15元或1.49%至75.89元。

殖利率 投資 德州

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