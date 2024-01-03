財經簡訊

特斯拉 挪威銷量連3年居冠

即使與北歐地區強大的工會之間持續存在衝突，特斯拉2023年連續第3年位居挪威汽車銷量統計榜首，擴大對競爭對手的領先優勢。最新的登記數據顯示，去年挪威每銷售6輛新車就有近5輛是純電池驅動，特斯拉的市場占有率從2022年的12.2%上升至20.0%。挪威道路聯合會(OFV)表示，整體而言，挪威新型電動車的市占率將從2022年的79.3%上升至2023年的82.4%。特斯拉2023年第4季交車量和生產量雙雙優於預期，去年全年交車量更達成馬斯克先前訂下的180萬輛的目標，並改寫新高紀錄，但中國車廠比亞迪純電動車銷售量526,409輛，超越特斯拉同期表現。

iPhone 需求弱 蘋果遭降評

由於預期最新iPhone需求疲軟，巴克萊分析師下修蘋果公司的股票評級至減碼，並將目標價從161元下修至160元，相當於較蘋果當前股價水平下跌17%。分析師在最新報告中寫道：「過去一年各季業績都未能達到目標，但該股表現卻優於大盤，今年將會出現逆轉。」「我們對iPhone 15的銷量和配置評估仍是負面，我們認為沒有任何功能或升級可能會讓iPhone 16更具吸引力。」

Voyager與諾華達授權協議

Voyager Therapeutics表示，諾華(Novartis)將預付1億元，作為開發基因療法候選藥物授權協議的一部分。該公司將向諾華提供獨家標靶藥物授權，以獲准使用其RNA篩選平台，並在臨床前階段推進一種針對亨廷頓氏症(HD)遺傳性疾病的基因治療候選藥物。這家基因療法開發商還有資格獲得高達12億元的某些里程碑付款，以及RNA篩選平台的產品全球淨銷售額的分級授權使用費。

雪佛龍提列40億元資產減損

雪佛龍將對部分美國上游、主要是加州的資產進行減損記錄，並承擔與在美國墨西哥灣出售的石油 和天然氣生產資產相關的損失。這家石油巨頭在證券文件中表示，預計在2023年第4季財報提列35至40億元的非現金稅後費用。

美零售商品 「花樣」變少了

美國消費者應有心理準備，今年商店裡的產品選擇將明顯減少，主要是因為許多公司在新冠疫情期間，因供應鏈不穩定而縮減新產品數量，但疫後卻發現消費者並不在意選擇變少，於是「將錯就錯」，貨架上不再擺放那麼琳瑯滿目的商品。華爾街日報（WSJ）報導，據市調機構Circana研究，2023年美國商店裡，包含美妝、鞋子、玩具在內的新產品比率約占2%，少於2019年的5%。此外，數據公司Shelf Engine資料顯示，大型超市生鮮產品的品項減少15~20%。