Fed降息 盯四指標三變數

2024年通膨能否持續降溫，眾所矚目。(路透資料照片)

巴隆周刊（Barron's）報導，美國聯準會（Fed）2024年降息 前景將在未來幾個月進入關鍵期，投資人除了常用的通膨指標，也應關注四項重要指標、以及三大變數。

工資成長與服務通膨：美國消費品物價通膨已降溫，但工資成長和服務費漲勢仍相對火熱，有礙通膨進一步減緩。若勞工成本能回穩，Fed抗通膨之戰將贏得另一場勝利。

居住成本與住宅供給：居住成本是推升通膨的另一股主要力量，房價能否下跌，大致取決於待售餘屋供給是否增加。

消費者信心與通膨預期：若民眾預期物價將持穩，就會延後購買行為，幫助壓低通膨。消費者2023年12月對一年後通膨預期降至3.1%，是2021年3月來最低。

美債殖利率 與利差：美國10年期美債殖利率與2年期殖利率的差距，2022年以來便呈現「殖利率曲線倒掛」，即短債殖利率高於長債殖利率，在殖利率曲線倒掛後，通常隔12到15個月，經濟便陷入衰退期。

另一方面，投資人也須留意Fed在2024年決策的三個變數：

新成員獲得決策投票 權：2024年將有四人獲得投票權，包括里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金、亞特蘭大的波斯提克、舊金山的達利以及克里夫蘭的梅斯特，將改變Fed投票成員的鷹鴿結構。

美國選舉年：美國11月總統大選將增添決策挑戰，若官員在春季或夏季降息，讓經濟恢復熱絡，在野的共和黨可能批評Fed意圖拉抬民主黨選情。若Fed官員下半年才啟動降息循環，民主黨可能認為將傷害連任的勝算。

長期利率：Fed的另一挑戰是導正市場對貨幣政策未來走向的預期，難以復返疫前的低利率時代。即使Fed在2024年開始降息，利率水準幾乎肯定仍將遠高於金融海嘯後的近零水準。