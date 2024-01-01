我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

Fed降息 盯四指標三變數

編譯湯淑君／綜合報導
2024年通膨能否持續降溫，眾所矚目。(路透資料照片)
2024年通膨能否持續降溫，眾所矚目。(路透資料照片)

巴隆周刊（Barron's）報導，美國聯準會（Fed）2024年降息前景將在未來幾個月進入關鍵期，投資人除了常用的通膨指標，也應關注四項重要指標、以及三大變數。

工資成長與服務通膨：美國消費品物價通膨已降溫，但工資成長和服務費漲勢仍相對火熱，有礙通膨進一步減緩。若勞工成本能回穩，Fed抗通膨之戰將贏得另一場勝利。

居住成本與住宅供給：居住成本是推升通膨的另一股主要力量，房價能否下跌，大致取決於待售餘屋供給是否增加。

消費者信心與通膨預期：若民眾預期物價將持穩，就會延後購買行為，幫助壓低通膨。消費者2023年12月對一年後通膨預期降至3.1%，是2021年3月來最低。

美債殖利率與利差：美國10年期美債殖利率與2年期殖利率的差距，2022年以來便呈現「殖利率曲線倒掛」，即短債殖利率高於長債殖利率，在殖利率曲線倒掛後，通常隔12到15個月，經濟便陷入衰退期。

另一方面，投資人也須留意Fed在2024年決策的三個變數：

新成員獲得決策投票權：2024年將有四人獲得投票權，包括里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金、亞特蘭大的波斯提克、舊金山的達利以及克里夫蘭的梅斯特，將改變Fed投票成員的鷹鴿結構。

美國選舉年：美國11月總統大選將增添決策挑戰，若官員在春季或夏季降息，讓經濟恢復熱絡，在野的共和黨可能批評Fed意圖拉抬民主黨選情。若Fed官員下半年才啟動降息循環，民主黨可能認為將傷害連任的勝算。

長期利率：Fed的另一挑戰是導正市場對貨幣政策未來走向的預期，難以復返疫前的低利率時代。即使Fed在2024年開始降息，利率水準幾乎肯定仍將遠高於金融海嘯後的近零水準。

殖利率 降息 投票

上一則

高通3奈米訂單 三星力拚台積電

下一則

印度營建商機爆發 房價增速恐超通膨

延伸閱讀

全球機票通膨 2023年減緩 分析師憂航空業成長動能減弱

全球機票通膨 2023年減緩 分析師憂航空業成長動能減弱
2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？

2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？
2024年Fed降息路怎麼走 要看4個經濟指標

2024年Fed降息路怎麼走 要看4個經濟指標
美債殖利率曲線預測之父：債殖利率曲線仍倒掛 Fed應盡快降息

美債殖利率曲線預測之父：債殖利率曲線仍倒掛 Fed應盡快降息

熱門新聞

電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
中國太陽能市場出現淘汰賽。（新華社）

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

2023-12-28 01:14
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

2023-12-28 19:54
今年中國股市表現不佳，讓高盛等許多華爾街銀行策略師跌破眼鏡。（路透）

說好的中國股市大漲呢？高盛主管說從預測失準學到兩教訓

2023-12-25 22:18
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高