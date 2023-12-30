美股2024年 聚焦5關鍵

投資人對2024年展望一片樂觀。 (路透)

美國股市狂野上漲的2023年即將結束，史坦普500指數全年累計大漲約24%，史上最高紀錄近在咫尺，投資 人也對2024年展望一片樂觀。彭博資訊也整理出2024年美股交易需要留意的五大主題：

1.聯準會降息 時機

最近幾個月，市場愈來愈相信聯準會（Fed）將在2024年年中前開始降息，因而支撐了美股。利率交換市場押注Fed明年將降息約150個基點（6碼），是Fed官員預測降幅的兩倍。

2.科技大咖業績表現

隨著人工智慧（AI）熱潮升溫，輝達、微軟、亞馬遜、蘋果、Google母公司字母、臉書母公司Meta Platforms及特斯拉等科技七巨頭，今年股價都強勢上漲。展望明年，彭博數據顯示，這七大巨頭獲利預估將成長22%。

3.美國總統大選

歷史經驗顯示，美國現任總統競選連任的大選年，常是股市利多，部分原因是現任總統常在大選年實施新政策或推動降稅，以提振經濟和信心。股票交易員年鑑顯示，1949年來，史坦普500指數在這些大選年平均上漲近13%。

4.中日、印度等亞洲風險

經濟學家預測，日銀將在明年4月前實施2007年來首次升息，使日股漲勢面臨阻礙。在中國大陸，投資人關注全國人大會議和中共中央三中全會，探尋財政刺激線索。印度是一大亮點，正在各種重大製造業合約取得大豐收。

5.歐洲與英國央行 決策

歐洲企業獲利雖可能因經濟疲軟而承壓，但分析師預期，道瓊歐洲Stoxx 600指數2024年獲利將成長4%。債市預期歐洲央行（ECB）明年4月降息，有望提振歐股。英國通膨在G7居前段班，寬鬆步調預料晚於Fed與ECB。