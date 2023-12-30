美股最錢線/生成式AI之路 蘋果落後同業

在生成式人工智慧(AI )模型的推動下，2023年科技業呈現爆炸式成長。市場研究公司TECHnalysis Research總裁兼首席分析師歐唐納(Bob O'Donnell)指出，從目前現狀看，大多數人在工作中還沒有體驗過生成式AI；對大多數公司來說，這只是一個開始。他據此預計，微軟 和 Alphabet等公司將出現「爆炸式成長」。

雖然科技股「七巨頭」中有幾家已經涉足AI領域，但歐唐納卻認為，蘋果公司已落後於競爭對手。

微軟的Office和谷歌 的Workspace這兩個工具是大多數人在日常工作環境中每天使用的。而如今，這些辦公工具的新一代AI版本也才剛剛推出面市。

歐唐納表示，微軟、谷歌、OpenAI這類公司將對AI未來趨勢很重要；他還提到，亞馬遜、Meta等公司致力於開發大型語言模型(LLM)和工具，以便能夠在企業中部署。

值得注意的是，歐唐納唯獨沒有提到蘋果。他解釋：「我認為蘋果在這個問題上落後了。」「我們已經討論過很多關於消費者的影響，我認為AI對消費者的影響實際上需要更長的時間。估計我們將在企業領域看到更多這樣的應用，而蘋果在這個領域的地位並不穩固。」

不過他指出，蘋果最終還是會宣布其在AI領域的成果，可能2024年就會公布，最可能的時機就是2024年的WWDC大會。

歐唐納表示，「當然，我們最終會看到蘋果的服務由AI驅動，就像我們開始從其他一些大公司那裡看到的那樣。但我真的認為，2024年蘋果的生成式AI之路將會變得更加艱難。」（財經新聞組）